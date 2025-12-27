Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

В российском регионе 15-летняя школьница родила в автобусе 0 1115

ЧП и криминал
Дата публикации: 27.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: В российском регионе 15-летняя школьница родила в автобусе

В Сибири 15-летняя школьница родила мальчика в автобусе.

В Сибири у 15-летней школьницы начались роды в автобусе. На эту историю обратило внимание региональное издание NGS.ru.

Роды у несовершеннолетней начались в автобусе, который ехал из Довольного в Новосибирск. Ей на помощь поспешила одна из пассажирок — стоматолог Майя Денисенко.

По словам медика, она попросила водителя вызвать бригаду скорой помощи, а пассажиров — предоставить ей антибактериальные салфетки и пеленки. У водителя при себе оказалась чистая наволочка, в которую и приняли ребенка. Как добавила врач, когда мальчик задышал и закричал, у нее возникло чувство радости, поскольку ей это было очень важно.

Читайте нас также:
#медицина #скорая помощь #Сибирь #несовершеннолетние
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
9
5
0
3
2
2

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Силовики продолжают расследование жестокого преступления. Иконка видео
Изображение к статье: Латиноамериканские бродяги. Иконка видео
Изображение к статье: Началось: спасатели получили десятки вызовов от попавших в беду жителей Латвии
Изображение к статье: В ближайшие часы Даугава в Риге поднимется на метр с лишним

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Огуречная трава: как заварить чай из бораго
Дом и сад
Изображение к статье: Какова роль «волос» кукурузы?
Дом и сад
Изображение к статье: По поводу транзита белорусских удобрений Латвия и Польша будут заодно с Литвой - Науседа
В мире
Изображение к статье: Такая закуска не потеряется на столе: блогер рассказала, как красиво подать шпроты на Новый год
Еда и рецепты
Изображение к статье: Почему даже опытные владельцы неверно интерпретируют поведение собак
В мире животных
Изображение к статье: Народные приметы на 29 декабря — Аггей Зимоуказчик
Дом и сад
Изображение к статье: Огуречная трава: как заварить чай из бораго
Дом и сад
Изображение к статье: Какова роль «волос» кукурузы?
Дом и сад
Изображение к статье: По поводу транзита белорусских удобрений Латвия и Польша будут заодно с Литвой - Науседа
В мире

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео