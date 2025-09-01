Baltijas balss logotype
Энзимная пудра: что это и для чего она нужна

Люблю!
Дата публикации: 01.09.2025
BB.LV
Энзимная пудра: что это и для чего она нужна

Когда мы слышим слово «пудра», сразу представляем коробочку с зеркальцем и пуховкой. Энзимная пудра к декоративной косметике не имеет никакого отношения! И если вы ещё не знакомы с этим средством для умывания, самое время подружиться.

Так что это вообще такое?

Энзимная пудра — это сухой порошок, который при контакте с водой превращается в мягкую пенку. Главное в ней — ферменты (энзимы). Обычно это папаин (из папайи) или бромелайн (из ананаса). Эти «маленькие помощники» аккуратно растворяют ороговевшие клетки, не травмируя кожу.

По сути, это мягкий пилинг, но без жёстких гранул и без ощущения, что вы потерли лицо наждачкой.

Чем она лучше скрабов?

  • Деликатность. Никаких острых частиц, которые могут оставить микротрещины.

  • Подходит даже чувствительной коже. Там, где скраб вызывает раздражение, энзимная пудра работает мягко.

  • Эффект «свежего лица». После умывания кожа гладкая, светится и лучше впитывает уход.

Кому подойдёт?

  • Тем, у кого кожа чувствительная и капризная.

Тем, кто хочет добавить мягкое обновление в ежедневный уход.

  • Всем, кому не нравятся агрессивные пилинги и скрабы.

Как ей пользоваться?

  • Насыпьте немного порошка в ладонь.

  • Добавьте воды и вспеньте.

  • Нанесите на влажное лицо, сделайте лёгкий массаж.

  • Смойте тёплой водой.

Для жирной кожи можно применять 3–4 раза в неделю, для сухой и чувствительной — 1–2 раза.

Источник: stebel

