Энзимная пудра: что это и для чего она нужна

Когда мы слышим слово «пудра», сразу представляем коробочку с зеркальцем и пуховкой. Энзимная пудра к декоративной косметике не имеет никакого отношения! И если вы ещё не знакомы с этим средством для умывания, самое время подружиться.
Так что это вообще такое?
Энзимная пудра — это сухой порошок, который при контакте с водой превращается в мягкую пенку. Главное в ней — ферменты (энзимы). Обычно это папаин (из папайи) или бромелайн (из ананаса). Эти «маленькие помощники» аккуратно растворяют ороговевшие клетки, не травмируя кожу.
По сути, это мягкий пилинг, но без жёстких гранул и без ощущения, что вы потерли лицо наждачкой.
Чем она лучше скрабов?
-
Деликатность. Никаких острых частиц, которые могут оставить микротрещины.
-
Подходит даже чувствительной коже. Там, где скраб вызывает раздражение, энзимная пудра работает мягко.
-
Эффект «свежего лица». После умывания кожа гладкая, светится и лучше впитывает уход.
Кому подойдёт?
- Тем, у кого кожа чувствительная и капризная.
Тем, кто хочет добавить мягкое обновление в ежедневный уход.
- Всем, кому не нравятся агрессивные пилинги и скрабы.
Как ей пользоваться?
-
Насыпьте немного порошка в ладонь.
-
Добавьте воды и вспеньте.
-
Нанесите на влажное лицо, сделайте лёгкий массаж.
-
Смойте тёплой водой.
Для жирной кожи можно применять 3–4 раза в неделю, для сухой и чувствительной — 1–2 раза.
Источник: stebel
