Энзимная пудра: что это и для чего она нужна

Когда мы слышим слово «пудра», сразу представляем коробочку с зеркальцем и пуховкой. Энзимная пудра к декоративной косметике не имеет никакого отношения! И если вы ещё не знакомы с этим средством для умывания, самое время подружиться.

Так что это вообще такое?

Энзимная пудра — это сухой порошок, который при контакте с водой превращается в мягкую пенку. Главное в ней — ферменты (энзимы). Обычно это папаин (из папайи) или бромелайн (из ананаса). Эти «маленькие помощники» аккуратно растворяют ороговевшие клетки, не травмируя кожу.

По сути, это мягкий пилинг, но без жёстких гранул и без ощущения, что вы потерли лицо наждачкой.

Чем она лучше скрабов?

Деликатность. Никаких острых частиц, которые могут оставить микротрещины.

Подходит даже чувствительной коже. Там, где скраб вызывает раздражение, энзимная пудра работает мягко.

Эффект «свежего лица». После умывания кожа гладкая, светится и лучше впитывает уход.

Кому подойдёт?

Тем, у кого кожа чувствительная и капризная.

Тем, кто хочет добавить мягкое обновление в ежедневный уход.

Всем, кому не нравятся агрессивные пилинги и скрабы.

Как ей пользоваться?

Насыпьте немного порошка в ладонь.

Добавьте воды и вспеньте.

Нанесите на влажное лицо, сделайте лёгкий массаж.

Смойте тёплой водой.

Для жирной кожи можно применять 3–4 раза в неделю, для сухой и чувствительной — 1–2 раза.

Источник: stebel