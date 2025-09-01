Baltijas balss logotype
Эти ягоды улучшают качество сна и снижают уровень стресса

Дата публикации: 01.09.2025
BB.LV
Эти ягоды улучшают качество сна и снижают уровень стресса

В США было проведено рандомизированное исследование, которое позволило установить, что ягоды с темной кожурой оказывали положительное влияние на состояние здоровья человека.

Участниками исследования стали 160 здоровых взрослых людей в возрасте до 65 лет, которые были разделены на две группы.

Первой группе участников предлагали пить ягодный напиток, который представлял собой смесь из ягод годжи, концентрата черники, сока сливы, вишни, аронии и граната, а также эфирных масел винограда, апельсина, юдзу, лимона и мандарина. Представителям второй группы предлагали напиток схожего цвета, но другого состава.

Ученые собирали показатели участников на 30 и 60 день наблюдений. Так было обнаружено, что употребление чуть менее 100 г этой смеси в сутки улучшало качество сна, психологическое благополучие и повышало уровень работоспособности.

Наиболее заметным эффект оказался среди женщин в возрасте от 20 до 49 лет. В этой группе к 60 дню наблюдалось увеличение продолжительности сна, которое в среднем составляло 21 минуту. Также за счет хорошего и длительного сна у них повысилась и производительность труда, а уровень ежедневного стресса стал ниже.

Все дело в том, что такие темные ягоды, как, например, вишня, стимулируют выработку мелатонина, который помогает улучшить сон и нормализовать общее самочувствие. Поэтому подобные продукты в разумных количествах рекомендуют еще в качестве перекуса перед сном.

Также, плоды, содержащие пигменты, за счет чего они имеют интенсивный цвет, способны стимулировать процесс обновления клеток и предотвращать появление морщин. Исследования показывают: чем темнее кожура ягод и фруктов, тем интенсивнее их омолаживающее действие. Подобный эффект за счет пигментов, которые с одной стороны придают цвет, а с другой – защищают от чрезмерного солнечного излучения.

Важно понимать: чем лучше кожа защищена от ультрафиолета, тем лучше образуется коллаген, который как раз и необходим, чтобы кожа была эластичной и упругой, без морщин.

Так, антоцианы борются со свободными радикалами, которые могут быть вызваны стрессом, нездоровым образом жизни, токсинами окружающей среды, УФ-излучением. Эти соединения наносят ущерб организму, провоцируют воспаления, которые могут в дальнейшем стать причиной развития сердечно-сосудистых заболеваний, рака, а также привести к преждевременному старению кожи.

Кроме того, антоцианы положительно влияют на цвет лица, благодаря им кожа выглядит молодой и сияющей.

Для получения необходимого антиоксиданта человеку необходимо включить в рацион следующие ягоды:

малина; клубника; вишня; клюква; черная смородина; ежевика; бузина; черный виноград.

