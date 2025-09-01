Baltijas balss logotype
Максим Галкин порадовал подписчиков новым селфи с женой 0 369

Люблю!
Дата публикации: 01.09.2025
BB.LV
Максим Галкин порадовал подписчиков новым селфи с женой
ФОТО: Instagram

Максим Галкин обнародовал свежее фото с Аллой Пугачевой

Алла Пугачева особо не балует поклонников актуальными снимками в соцсетях. Лишь иногда Примадонна появляется в блоге своего мужа Максима Галкина. Так, недавно юморист порадовал подписчиков новым селфи с женой.

Артистка предстала в серой кофте и серой куртке поверх. Алла Борисовна дополнила образ массивной стильной металлической подвеской. Счастливый Галкин сидел рядом с женой, одетый в голубую рубашку, серный пиджак в полоску и белые брюки.

pugach.jpg

Cоцсети.

Подписчики засыпали 76-летнюю Примадонну комплиментами, отметив, что певица выглядит замечательно. «Обожаю, до чего прекрасная», «Счастье в ваших глазах», «Берегите друг друга», «Алла Борисовна, отлично выглядите», — написали фолловеры Максима.

Ранее Галкин насмешил фанатов, нарядившись в сантехника и наклеив усы. Артиста даже сравнили с героем фильмов для взрослых эпохи 70-х годов.

Galkin.jpg

Соцсети.

«Хозяйка, сделаем все по науке», — написал он под снимком.

#алла пугачева #максим галкин
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

