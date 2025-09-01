Baltijas balss logotype
Начало учебного года: от Японии до Африки

Люблю!
Дата публикации: 01.09.2025
BB.LV
Начало учебного года: от Японии до Африки
ФОТО: dreamstime

Во всех странах по-разному проходит начало учебного года. Где-то на День знаний дарят подарки детям, а где-то – учителям. В некоторых странах учебный год начинается не осенью, а весной. Сравним?

В Латвии учебный год обычно начинается 1 сентября, с линейки, цветов, красивых нарядов и белых бантов. Может показаться удивительным, но в некоторых странах не празднуют 1 сентября. А в других странах празднуют не 1 сентября.

Давайте разберемся, как традиционно начинают учебный год в разных странах.

Великобритания

В Великобритании учебный год начинается "примерно" 1 сентября. Местные органы власти могут установить дату начала осеннего семестра - 30-31 августа или 3-4 сентября, даже если это середина недели. Дата начала двигается в зависимости от местных праздников. В начальную школу, pre-preparatory school, идут дети в возрасте 5 лет, а в Северной Ирландии - с 4 лет. Первый школьный день ничем не отличается от остальных.

Германия

germ.jpg

В Германии учеба начинается в конце августа или первых неделях сентября. Администрация федеральной земли самостоятельно устанавливает День знаний каждый год. Старшеклассники устраивают праздничный концерт для первоклашек, на котором малыши получают цветы и подарки. Обязательный атрибут каждого первоклассника в Германии – подарочный "школьный кулек" Schultüte. Кулек можно купить в магазине, но гораздо интереснее сделать и украсить его вместе с родителями. В кулек кладут канцтовары, нужные вещи к школе и, конечно, сладкий подарок.

Япония

japan.jpg

В Японии, стране восходящего солнца, год начинается вообще в апреле. В это время по всей стране цветет сакура. Что может быть прекраснее, чем начинать школьную жизнь в тот момент, когда вся природа обновляется! В первый класс идут с 6 лет, после детского сада. Они приходят 1 апреля на встречу с учителями, а через неделю вместе со всей школой начинают ходить на занятия.

США

В США каждый административный округ устанавливает свою дату начала учебного года и расписание семестров. В некоторых школах учеба начинается в августе, в других – через 1-2 дня после Labor day – праздника труда, который празднуется в первый понедельник сентября. В первый день в школе уроки не проводятся. Первоклашки и их родители приходят в школу знакомиться с учителем и классом. Все очень обыденно, без цветов и бантов.

Китай

hina.jpg

Учеба в Китае начинается, как и у нас, 1 сентября. И даже линейка у них по всем правилам – очень ровная, "коммунистическая". Правда, цветы они дарят не на 1 сентября, а на День учителя. В Китае школьники идут в первый класс с 6 лет. С этого момента китайский школьник встает на тернистый путь к знаниям. По сравнению с российскими школьниками, китайские учатся в 2-3 раза больше, а отдыхают они всего 2 раза в год - на китайский новый год и летом, с 15 июля по 1 сентября. Но такая система образования дает свои плоды: средние результаты школьников Шанхая самые высокие в мире.

Нидерланды

В Нидерландах ребенок идет в школу на следующий день после того, как ему исполнилось 4 года. И если это время попадает на каникулы, то "юф" (учительница "юффрау") или "мейстер" (учитель) проводит ребенку экскурсию по школе, а после каникул он присоединяется к ровесникам. Первые классы голландской начальной школы (они называются "группы") очень похожи на наш детский сад: дети больше играют, клеят, лепят, рисуют, только под руководством не воспитателя, а педагога. Первый учебный день наступает после 6 недель летних каникул, чаще всего это понедельник в конце августа-начале сентября. Причем в разных регионах страны учеба начинается с разницей в несколько недель. Это помогает немного уменьшить пробки на дорогах и распределить поток отдыхающих во время каникул. Учебный год начинается с общего собрания и выступления директора. В некоторых голландских школах есть традиция раздавать в этот день бесплатное мороженое всем учащимся.

Аргентина

А как насчет Южной Америки? В Аргентине учиться идут с 6-7 лет. Начальной школе (premaria) предшествует обязательная подготовительная группа детского сада (preescolar). Учебный год начинается, как и в России, в начале осени, только у них это в марте! В частных школах учащиеся носят форму с эмблемой учебного заведения. Но в государственных школах Аргентины формой для школьников служат очень практичные и опрятные белые халатики, которые носят поверх одежды.

Африка, ЮАР

Посмотрим на Африку. В ЮАР обучение в школе начинается в 5,5-6 лет. Первый учебный день приходится на вторую или третью среду января. В ЮАР 4 государственных языка, но преподавание ведется на английском и африкаанс (разновидность фламандского). Первый день учебы – это вовсе и не праздник, нет первого звонка, цветов и родительских слез. Иногда непривычная обстановка вызывает только слезы у самих первоклашек. Школьники сразу садятся за парту и с первого дня начинают учиться. Но как рассказывают наши соотечественники в ЮАР, несмотря на невеселый старт, дети быстро втягиваются и ходят в школу с удовольствием.

Испанские дети идут в школу в конце сентября — начале октября, когда завершаются основные работы по сбору урожая. День начала обучения не считается праздником и проводится как обычный.

А еще у испанских школьников нет дневников и оценок в тетрадях, и если родители не посчитают нужным узнать о том, как учится их ребенок, об успехах или проблемах им никто сообщать не будет.

Норвегия

В Норвегии учебный год начинается в конце апреля и без торжеств. В первый класс дети идут в шесть лет. Особенностью норвежских школ является то, что в них нет столовых и организованного питания. Самым младшим выдают йогурты и сок, а все остальные берут еду и напитки из дома. Традиционно это бутерброды, фрукты и сок.

Индия

В Индии учебный год начинается в апреле, а в первый класс идут в четыре года. Торжеств в первый учебный день нет. С ранних лет школьникам прививают любовь к труду и рукоделию — в индийских школах есть специальные мастерские с ткацкими станками, и каждый школьник должен сдать свою норму собственноручно вытканного полотна. Деньги от продажи ткани идут на нужды школы.

Наиболее почитаемым предметом считается математика, наверное, поэтому страна славится программистами. Преподают в школах Индии только мужчины.

Южная Корея

В Южной Корее День знаний отмечают в марте. Дети поступают в школу в восемь лет, и при этом сдают вступительный экзамен. Лучшие получают право выбрать учебное заведение на свое усмотрение, другие — по распределению.

Именно поэтому родители, которые желают отдать ребенка в элитную школу, активно занимаются обучением, начиная с 5-6-летнего возраста.

Желаем, чтобы для вас первое сентября всегда оставалось праздником!

Читайте нас также:
#образование #школа
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

Видео