Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Не способен любить: как распознать женоненавистика 0 239

Люблю!
Дата публикации: 01.09.2025
BB.LV
Не способен любить: как распознать женоненавистика
ФОТО: depositphotos

Любовь — это не обязанность, а дар. Но некоторые мужчины просто физически неспособны его преподнести.

Только в фильмах и романах любовь — это просто слова. В реальной жизни все иначе: настоящие чувства определяются поступками, способностью видеть в партнере личность, уважать желания и ценности друг друга.

К сожалению, вам могут встретиться мужчины, которые не умеют любить женщину. Они могут проявлять интерес, ухаживать, обещать — но за их вниманием часто стоит не желание разделить жизнь, а стремление обладать. Таким мужчинам просто не нужна ценная и значимая женщина, как бы она ни старалась.

Вопрос не в том, «любит ли он тебя?», а в том, способен ли он любить вообще? Способность к здоровой, зрелой любви — это навык, который формируется годами. И у некоторых мужчин он просто отсутствует — словно в душе нет нужной струны, которая может отозваться на нежность и доверие. Их выдает не одноразовая ошибка, а система — цикличные, повторяющиеся модели поведения, которые говорят о глубоком неуважении к женщине как к личности.

Психолог Евгения Александрова отмечает: у таких мужчин есть определенные паттерны в поведении, которые со временем становятся заметны. Уметь их распознать — значит уберечь себя от эмоциональной пустоты и болезненных отношений.

Он воспринимает женщину как функцию, а не как личность

Для таких мужчин женщина — это «хозяйка» и «мать его детей». Он доволен ей только тогда, когда его потребности полностью закрыты: обязательный завтрак, несколько блюд на обед и идеально убранная квартира.

Но стоит ей заикнуться, что она устала, ей плохо или просто хочется отдохнуть — все, пиши пропало!

Отсутствие эмпатии

Женоненавистники равнодушны. Они не умеют сопереживать, не поддерживают в трудные моменты, не понимают чувств и эмоций близкого человека. Чаще всего они говорят, что «ты опять раздула из мухи слона» — и этим полностью обесценивают переживания женщины.

Унизительный юмор

Его «шутки» — это, по сути, пассивная агрессия. Он позволяет себе язвительные комментарии про внешность, высмеивает женщин, считает их глупыми и слабыми. Все это преподносится «в шутку», но на самом деле бьет по самооценке.

Постоянная конкуренция с женщиной

Такой мужчина будто все время доказывает: «Я здесь главный, умнее и успешнее». Он не радуется вашим успехам, напротив — они его раздражают. Он будет обесценивать ваши достижения, особенно если они «бьют» по его собственной неуверенности.

Любовь = контроль

Он может дарить подарки, быть щедрым — но только для того, чтобы контролировать. В его картине мира отношения — это не равенство, а власть: «Я плачУ — значит, ты мне должна». Все это происходит из-за глубокой неуверенности и желания самоутвердиться за чужой счет.

Как вы поняли, такие мужчины не способны на партнерские и здоровые отношения. Шанс, что он изменится, — практически нулевой. Его модель — иерархия, где женщина всегда внизу.

Любовь же возможна только там, где есть уважение, принятие и радость от самого факта быть вместе.

Если вы узнали такие паттерны в своих отношениях — самое время честно задать себе вопрос: «Хочу ли я потратить годы, доказывая свою ценность тому, кто изначально не способен ее увидеть?». Ответ очевиден, не так ли? Не пытайтесь его изменить — и уж точно не становитесь спасательницей.

the-day

Читайте нас также:
#мужчина и женщина
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Тревожные звоночки: если вы замечаете это — отношения стоит прекратить
Тревожные звоночки: если вы замечаете это — отношения стоит прекратить
Секрет молодости 67-летней Мадонны: что такое макробиотическая диета
Секрет молодости 67-летней Мадонны: что такое макробиотическая диета
Опасна ли сушка волос феном? Разбираем плюсы и минусы
Опасна ли сушка волос феном? Разбираем плюсы и минусы
«Не отпускает»: почему некоторые расставания «болят» годами, и что это говорит о вас
«Не отпускает»: почему некоторые расставания «болят» годами, и что это говорит о вас
Любовь и стиль: Ричард Гир и его супруга покорили Милан
Любовь и стиль: Ричард Гир и его супруга покорили Милан 128
Необычные симптомы сердечной болезни: от усталости до чихания
Необычные симптомы сердечной болезни: от усталости до чихания 137
Яркость, слои и деним: чем запомнилась миланская неделя моды SS26
Яркость, слои и деним: чем запомнилась миланская неделя моды SS26 106
Опасные соседи для вашего смартфона
Опасные соседи для вашего смартфона 151

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

скриншот Facebook.com
Политика
«Бедняжка, чего нос опустил!?» Грустного Кариньша на велосипеде высмеяли в соцсетях 63
Возможно, космос не такой, как мы думаем: представлена самая большая симуляция Вселенной
Техно
Возможно, космос не такой, как мы думаем: представлена самая большая симуляция Вселенной 42
Тревожные звоночки: если вы замечаете это — отношения стоит прекратить
Люблю!
Тревожные звоночки: если вы замечаете это — отношения стоит прекратить 50
Могучее изделие подняло дух украинцев. Иконка видео
В мире
Украинский подводный дрон TLK-1000 угрожает Крымскому мосту и базам ЧФ 70
Секрет молодости 67-летней Мадонны: что такое макробиотическая диета
Люблю!
Секрет молодости 67-летней Мадонны: что такое макробиотическая диета 78
Прислушивается к советам - Силиня с Рютте на короткой ноге
Политика
Прислушивается к советам - Силиня с Рютте на короткой ноге 71
скриншот Facebook.com
Политика
«Бедняжка, чего нос опустил!?» Грустного Кариньша на велосипеде высмеяли в соцсетях 63
Возможно, космос не такой, как мы думаем: представлена самая большая симуляция Вселенной
Техно
Возможно, космос не такой, как мы думаем: представлена самая большая симуляция Вселенной 42
Тревожные звоночки: если вы замечаете это — отношения стоит прекратить
Люблю!
Тревожные звоночки: если вы замечаете это — отношения стоит прекратить 50

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео