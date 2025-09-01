Baltijas balss logotype
Продолжается подписка на журнал «ЛЮБЛЮ!» и ЛЮБЛЮlife

Люблю!
Дата публикации: 01.09.2025
BB.LV
Продолжается подписка на журнал «ЛЮБЛЮ!» и ЛЮБЛЮlife

Дорогая подписчица! Счастливы сообщить тебе радостную новость: мы возвращаемся к тебе бодрыми, наполненными новой энергией и новыми силами! 2025 год выдался и для мира, и для Латвии, и для нашего издательства непростым, но мы справились.

Мы с гордостью говорим о нашем возрасте, опыте и экспертности на рынке прессы: мы отпраздновали 27-летие женского журнала ЛЮБЛЮ и 10-летие журнала ЛЮБЛЮlife – и полны новых идей!

В 2026 году мы будем выходить ПО ПОДПИСКЕ в таком режиме:

ЛЮБЛЮ!, который стал глянцевым, более объемным и более нарядным, и ЛЮБЛЮlife, который останется таким же эксклюзивным, красивым и гламурным, – придут к тебе домой 10 раз в год.

Мы готовим для тебя новые рубрики, не забудем и о прежних: эксклюзивные вдохновляющие интервью с известными женщинами Латвии, которые добились успехов в самых разных областях: бизнесе и науке, медицине и бьюти-индустрии, искусстве и моде, дизайне, спорте и т.д. На наших обложках – всегда наши латвийские женщины, красавицы и умницы. На наших страницах – полезные советы и рекомендации от латвийских и европейских экспертов: врачей, психологов, юристов, химиков-технологов, нутрициологов и т.д. Сборники вкусных и гурманских рецептов. Уроки моды и стиля, обязательно «Преображение» со стилистами, в котором и ТЫ можешь принять участие. И другие конкурсы с призами и подарками.

Подписывайся – и журналы принесут тебе прямо домой: это проявление заботы и внимания и это удобно.

ПЛЮС по традиции КАЖДАЯ подписчица получит КРАСИВЫЙ И ПОЛЕЗНЫЙ ПОДАРОК, который сможет выбрать на свой вкус.

10 красивых журналов с доставкой на дом + ПОДАРОК = 75,00 евро

Оформить подписку можно:

• по интернету abone.bb.lv

• в издательстве (ул. Бривибас, 155, к-3, 2-й этаж)

• по телефону 80008850, 67088707

Спасибо, что выбираешь «ЛЮБЛЮ!» и ЛЮБЛЮlife – журналы, которые мы делаем с любовью для женщин, читающих на русском языке!

С любовью, главный редактор Инна Авина

#стиль жизни
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
