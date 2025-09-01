Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Простые и эффективные: 5 бьюти-советов, которые работают 0 172

Люблю!
Дата публикации: 01.09.2025
BB.LV
Простые и эффективные: 5 бьюти-советов, которые работают

Современные девушки ценят не только красоту, но и удобство. Именно поэтому на помощь приходят небольшие хитрости, которые позволяют облегчить уход за собой, сделать его более комфортным и даже сэкономить время и средства. Мы собрали пять практичных бьюти-лайфхаков, которые могут пригодиться каждой.

Лайфхак №1. Как аккуратно нанести масло для волос

Натуральные масла прекрасно питают и восстанавливают волосы, однако сама процедура их нанесения часто доставляет неудобства. Масло может растекаться и пачкать одежду или руки. Простое решение — аптечный шприц. С его помощью легко набрать нужное количество средства и равномерно распределить его по корням и длине волос, не создавая беспорядка вокруг.

Лайфхак №2. Удобный способ тестировать тональный крем

Подобрать тональное средство «с первого мазка» практически невозможно. Даже если оттенок кажется удачным, важно понимать, как продукт ведет себя на коже в течение дня. Чтобы избежать ненужных трат, можно носить с собой мини-баночки для путешествий и набирать в них немного тонального крема. Такой способ позволит спокойно протестировать средство дома и убедиться в его качестве, прежде чем покупать полноценную упаковку.

Лайфхак №3. Как вернуть серьгам-кисточкам аккуратный вид

Серьги-кисточки уже несколько сезонов остаются модным аксессуаром, который подходит и для повседневных образов, и для вечерних выходов. Однако со временем они теряют форму и начинают пушиться. Вернуть украшениям первоначальный вид поможет обычный утюжок для волос: достаточно аккуратно пройтись по ниточкам, чтобы серьги снова выглядели идеально.

Лайфхак №4. Как правильно наносить тоник

Голливудский косметолог Гарольд Лансер рекомендует отказаться от ватных дисков при использовании тоника. По его словам, тканевая основа впитывает слишком много средства, в то время как коже достаётся лишь малая часть. Более эффективный способ — наливать немного тоника прямо в ладони и распределять по лицу подушечками пальцев. Такой приём помогает использовать средство экономнее и делает уход более результативным.

Лайфхак №5. Средство против подкожных прыщей

В холодное время года проблема воспалений и подкожных прыщей становится особенно актуальной. Одним из проверенных способов считается использование бальзама Вишневского. Чтобы справиться с болезненным прыщом, нужно нанести небольшое количество мази на проблемный участок и зафиксировать пластырем на ночь. К утру воспаление обычно уменьшается, а через пару дней проходит полностью. Единственный минус — характерный запах, однако результат стоит небольшого неудобства.

Эти простые, но действенные лайфхаки способны облегчить ежедневный уход и сделать его более приятным. Попробуйте включить их в свою бьюти-рутину — и она станет не только эффективнее, но и удобнее.

Источник: mediasole

Читайте нас также:
#красота
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
2
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Тревожные звоночки: если вы замечаете это — отношения стоит прекратить
Тревожные звоночки: если вы замечаете это — отношения стоит прекратить
Секрет молодости 67-летней Мадонны: что такое макробиотическая диета
Секрет молодости 67-летней Мадонны: что такое макробиотическая диета
Опасна ли сушка волос феном? Разбираем плюсы и минусы
Опасна ли сушка волос феном? Разбираем плюсы и минусы
«Не отпускает»: почему некоторые расставания «болят» годами, и что это говорит о вас
«Не отпускает»: почему некоторые расставания «болят» годами, и что это говорит о вас
Любовь и стиль: Ричард Гир и его супруга покорили Милан
Любовь и стиль: Ричард Гир и его супруга покорили Милан 128
Необычные симптомы сердечной болезни: от усталости до чихания
Необычные симптомы сердечной болезни: от усталости до чихания 137
Яркость, слои и деним: чем запомнилась миланская неделя моды SS26
Яркость, слои и деним: чем запомнилась миланская неделя моды SS26 106
Опасные соседи для вашего смартфона
Опасные соседи для вашего смартфона 151

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

скриншот Facebook.com
Политика
«Бедняжка, чего нос опустил!?» Грустного Кариньша на велосипеде высмеяли в соцсетях 63
Возможно, космос не такой, как мы думаем: представлена самая большая симуляция Вселенной
Техно
Возможно, космос не такой, как мы думаем: представлена самая большая симуляция Вселенной 44
Тревожные звоночки: если вы замечаете это — отношения стоит прекратить
Люблю!
Тревожные звоночки: если вы замечаете это — отношения стоит прекратить 52
Могучее изделие подняло дух украинцев. Иконка видео
В мире
Украинский подводный дрон TLK-1000 угрожает Крымскому мосту и базам ЧФ 70
Секрет молодости 67-летней Мадонны: что такое макробиотическая диета
Люблю!
Секрет молодости 67-летней Мадонны: что такое макробиотическая диета 78
Прислушивается к советам - Силиня с Рютте на короткой ноге
Политика
Прислушивается к советам - Силиня с Рютте на короткой ноге 71
скриншот Facebook.com
Политика
«Бедняжка, чего нос опустил!?» Грустного Кариньша на велосипеде высмеяли в соцсетях 63
Возможно, космос не такой, как мы думаем: представлена самая большая симуляция Вселенной
Техно
Возможно, космос не такой, как мы думаем: представлена самая большая симуляция Вселенной 44
Тревожные звоночки: если вы замечаете это — отношения стоит прекратить
Люблю!
Тревожные звоночки: если вы замечаете это — отношения стоит прекратить 52

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео