Стиль модных датчанок: 3 приема, которые помогут взглянуть на свой гардероб по-новому 0 208

Люблю!
Дата публикации: 01.09.2025
Kleo
Стиль модных датчанок: 3 приема, которые помогут взглянуть на свой гардероб по-новому

Откройте для себя три простых, но эффектных лайфхака от модниц Копенгагена, которые преобразят ваш стиль и добавят в него уникальности.

Копенгаген – негласная столица моды. Обтекаемый двумя морями, Балтийским и Северным, он пропитан прибрежным воздухом и велосипедной культурой, отчего стиль местных жителей сочетает в себе самобытность и комфорт с ноткой аутдор-эстетики. Сегодня мы расскажем о паре модных лайфхаков копенгагенцев, которые помогут взглянуть на свой гардероб по-новому.

Подчеркиваем талию

Тенденция к оверсайз-одежде стремительно угасает с каждым новым модным сезоном. Теперь на пике популярности обтягивающие фасоны, подчеркивающие талию. Жительницы Копенгагена имеют парочку секретных приемов, как с помощью подручных средств можно подчеркнуть талию. Самый излюбленный – использовать палантин или поясную сумку вместо привычного ремня. Также можно использовать толстовку или шарф, повязав их чуть выше бедер.

invogue.png

Шиворот навыворот

Придать свежий вид старой вещи возможно с помощью одного лайфхака от модниц Копенгагена. Вывернуть наизнанку пальто или плащ, чтобы подкладка находилась снаружи. Отлично для этого способа подойдут вещи с необычной узорчатой подкладкой.

Тройная защита

Жители Копенгагена как никто знают, как спастись от холода и ветра. На помощь приходит трендовая многослойность. Девушки Копенгагена не мелочатся и надевают сразу несколько элементов одежды: например, рубашку, жакет и тренч.

Вдохновившись примером жителей Копенгагена, вы можете легко трансформировать свой стиль, сделав его более индивидуальным и комфортным. Простые, но гениальные идеи от столицы датской моды – ваш ключ к новому взгляду на привычные вещи.

fdda.jpg

Читайте нас также:
#мода
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
