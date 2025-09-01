Театр кукол «В гостях у сказки» приглашает маленьких зрителей на свои спектакли

Спектакли в новом театре идут на русском языке и рассчитаны на детей от 2 до 9 лет.

В августе в Риге стартовал новый театральный сезон в детском театре кукол «В гостях у сказки». Здесь продолжаются показы классических сказок на русском языке, адаптированных для самых маленьких зрителей.

Театр работает на базе частной школы Maxvel (ул. Каменю, 29) - дошкольного учреждения с многолетними педагогическими традициями и безупречной репутацией. Само здание - уютный школьный особняк, расположенный в зелёной части Дарзциемса, рядом с Пурвциемсом.

Уютный зал на 50 мест оформлен в сказочном стиле: художник Екатерина Терникова и мастер Валерий Давыдов создали атмосферу Старой Риги с башенками, подсвеченными окошками и декоративными домиками.

Куклы в театре - авторские, актеры - Лилия Суна и Кристина Варша — профессиональные, декорации — великолепные.

В новом сезоне также планируется запуск интерактивных представлений для малышей от 1 до 3 лет - с куклами, играми и участием артистов-аниматоров.

Расписание спектаклей в сентябре:

6 сентября (суббота), 17:30 - «Теремок»

7 сентября (воскресенье), 17:30 - «Теремок»

13 сентября (суббота), 11:00 - «Сказка о глупом мышонке»

13 сентября (суббота), 17:00 - «Красная Шапочка»

27 сентября (суббота), 17.00 - «Теремок»

28 сентября (воскресенье), 17.00 - «Красная Шапочка»

Смотрите полный репертуар театра кукол "В гостях у сказки" на facebook

Билеты - на ticketshop.lv, раздел «Театр».