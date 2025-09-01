Baltijas balss logotype
Тонкие волосы: правила ухода и полезные советы

Люблю!
Дата публикации: 01.09.2025
BB.LV
Тонкие волосы: правила ухода и полезные советы

Почему-то считается, что тонкие волосы — это плохо. Но вы когда-нибудь задумывались над тем, что на самом-то деле тонкие волосы всегда очень мягкие и лучше поддаются укладке? Правда, уход за ними нужен особенный.

Главный недостаток таких волос — они легко повреждаются. Так что отношение к ним должно быть максимально бережное.

Отказываемся от плоек и выпрямителей

Максимальные температуры просто испепелят ваши волосы. Обязательно используйте термозащиту и минимальные температуры при создании укладки. И да, каждый день тонкие волосы плойки не вынесут. Так что пользоваться всеми этими приборами нужно как можно реже.

Мыть голову нужно минимум через день

Ежедневное мытье не подходит потому, что шампунь будет вымывать масла с прядей и кожи головы, которые их защищают от повреждений. Более того, чем реже вы будете мыть волосы, тем меньше им придется взаимодействовать с феном.

Нужна правильная расческа

Все расчески с жесткими зубчиками выкидывайте. Нужны либо с натуральной щетиной, либо максимально мягкие, чтобы волосы не выдерались и не травмировались.

Используйте шелковые полотенца

Такие изделия не навредят и не покалечат ваши волосы. Вы удивитесь, но иногда именно благодаря замене полотенца волосы становятся более гладкими и блестящими!

Поменяйте постельное белье

От грубого белья нужно отказаться в пользу шелкового. Оно не травмирует и не заламывает волосы.

Выбирайте безсульфатные средства для мытья волос, а еще средства только для тонких волос Так ваши пряди останутся здоровыми и легкими. Вы сразу увидите разницу!

От тугих пучков и хвостов лучше отказаться

Такие прически сильно вредят тонким волосам. А иногда даже могут выдернуть их с корнями!

Наращивать волосы не рекомендуется

Ваши и без того тонкие волоски могут не выдержать дополнительной нагрузки и начать выпадать в разы больше!

Источник: stebel

#красота
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Видео