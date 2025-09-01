Здоровье суставов: какую роль играют питание и образ жизни

Здоровье суставов и всего опорно-двигательного аппарата во многом зависит от двух ключевых факторов: регулярной физической активности и полноценного питания. Разберемся, какие продукты и привычки поддерживают подвижность и эластичность суставов, а какие — наоборот, разрушают их.

1. Недостаток воды

Вода играет ключевую роль в работе всего организма, в том числе и суставов. При её нехватке:

усиливается интоксикация,

сгущается кровь,

снижается выработка суставной жидкости,

нарушается кислотно-щелочной баланс.

В результате ухудшается питание суставных тканей, снижается их подвижность, эластичность и плотность.

2. Газированные напитки, особенно сладкие

Регулярное употребление сладкой газировки не только способствует набору лишнего веса, но и наносит вред сосудам и суставам.

Кислоты, содержащиеся в таких напитках, связывают кальций, мешают его усвоению и вымывают его из костей. Это со временем ослабляет костную ткань и делает суставы более уязвимыми.

3. Недостаток белка и коллагена

Белок и коллаген — строительный материал для костей, связок, сухожилий и хрящей. Они обеспечивают их упругость, прочность и эластичность, а также участвуют в восстановлении тканей.

Продукты, богатые коллагеном, содержат и мукополисахариды, которые нужны для нормальной работы суставов. При их дефиците структура тканей нарушается.

4. Избыток трансжиров, консервантов и усилителей вкуса

Эти вещества обладают токсичным действием на клетки и ткани организма. Постоянное употребление продуктов с трансжирами замедляет восстановительные процессы и усиливает воспаление.

5. Чрезмерное количество углеводов

провоцирует набор лишнего веса,

усиливает интоксикацию,

повышает уровень гормона стресса кортизола, из-за чего организм постоянно находится в состоянии напряжения.

6. Продукты, богатые мочевой и щавелевой кислотами

При недостатке воды избыток этих кислот способствует образованию микрокристаллов, которые могут оседать в тканях суставов и вызывать воспаления.

К таким продуктам относятся:

красное мясо (в больших количествах),

печень,

бобовые,

грибы,

щавель, шпинат, ревень,

пиво,

арахис.

7. Соки вместо цельных овощей и фруктов

Овощи и фрукты — источник клетчатки, витаминов и минералов. Они улучшают работу кишечника, выводят токсины и помогают регулировать уровень сахара в крови.

Соки, в отличие от цельных продуктов, почти не содержат клетчатки, поэтому быстрее повышают уровень глюкозы и раздражают пищеварительную систему.

8. Здоровье кишечника и суставов — тесно связаны

Аутоиммунные воспаления часто распространяются на связки, мышцы и сухожилия. При проблемах с кишечником нередко страдают суставы поясницы, крестца, тазобедренные и коленные суставы.

Вывод: здоровье суставов зависит не только от того, как мы двигаемся, но и от того, что мы едим и пьём. Чистая вода, умеренное количество белка, коллагена, цельные овощи и фрукты, а также отказ от избыточного потребления сахара, газировки и трансжиров — основа крепких и подвижных суставов на долгие годы.

Источник: mediasole