Здоровье суставов: какую роль играют питание и образ жизни

Здоровье суставов и всего опорно-двигательного аппарата во многом зависит от двух ключевых факторов: регулярной физической активности и полноценного питания. Разберемся, какие продукты и привычки поддерживают подвижность и эластичность суставов, а какие — наоборот, разрушают их.
1. Недостаток воды
Вода играет ключевую роль в работе всего организма, в том числе и суставов. При её нехватке:
-
усиливается интоксикация,
-
сгущается кровь,
-
снижается выработка суставной жидкости,
-
нарушается кислотно-щелочной баланс.
В результате ухудшается питание суставных тканей, снижается их подвижность, эластичность и плотность.
2. Газированные напитки, особенно сладкие
Регулярное употребление сладкой газировки не только способствует набору лишнего веса, но и наносит вред сосудам и суставам.
Кислоты, содержащиеся в таких напитках, связывают кальций, мешают его усвоению и вымывают его из костей. Это со временем ослабляет костную ткань и делает суставы более уязвимыми.
3. Недостаток белка и коллагена
Белок и коллаген — строительный материал для костей, связок, сухожилий и хрящей. Они обеспечивают их упругость, прочность и эластичность, а также участвуют в восстановлении тканей.
Продукты, богатые коллагеном, содержат и мукополисахариды, которые нужны для нормальной работы суставов. При их дефиците структура тканей нарушается.
4. Избыток трансжиров, консервантов и усилителей вкуса
Эти вещества обладают токсичным действием на клетки и ткани организма. Постоянное употребление продуктов с трансжирами замедляет восстановительные процессы и усиливает воспаление.
5. Чрезмерное количество углеводов
-
провоцирует набор лишнего веса,
-
усиливает интоксикацию,
-
повышает уровень гормона стресса кортизола, из-за чего организм постоянно находится в состоянии напряжения.
6. Продукты, богатые мочевой и щавелевой кислотами
При недостатке воды избыток этих кислот способствует образованию микрокристаллов, которые могут оседать в тканях суставов и вызывать воспаления.
К таким продуктам относятся:
-
красное мясо (в больших количествах),
-
печень,
-
бобовые,
-
грибы,
-
щавель, шпинат, ревень,
-
пиво,
-
арахис.
7. Соки вместо цельных овощей и фруктов
Овощи и фрукты — источник клетчатки, витаминов и минералов. Они улучшают работу кишечника, выводят токсины и помогают регулировать уровень сахара в крови.
Соки, в отличие от цельных продуктов, почти не содержат клетчатки, поэтому быстрее повышают уровень глюкозы и раздражают пищеварительную систему.
8. Здоровье кишечника и суставов — тесно связаны
Аутоиммунные воспаления часто распространяются на связки, мышцы и сухожилия. При проблемах с кишечником нередко страдают суставы поясницы, крестца, тазобедренные и коленные суставы.
Вывод: здоровье суставов зависит не только от того, как мы двигаемся, но и от того, что мы едим и пьём. Чистая вода, умеренное количество белка, коллагена, цельные овощи и фрукты, а также отказ от избыточного потребления сахара, газировки и трансжиров — основа крепких и подвижных суставов на долгие годы.
Источник: mediasole
