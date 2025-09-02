Люблю готовить: фриттата с брокколи и сладким перцем

Фриттата с брокколи и сладким перцем — классический итальянский омлет. Главный ингредиент здесь не яйца, а крупно нарезанные овощи, поэтому их должно быть много. Яйца только фиксируют конструкцию. Получается объемное, рельефное и красивое блюдо.
Фриттата сначала жарится на сковороде, а потом отправляется в духовку — чтобы застыла серединка, и края при этом не пересушились. Если духовки нет, плотно накройте сковородку крышкой, а огонь убавьте. Существует немало разновидностей фриттаты. В Неаполе в нее добавляют даже макароны.
Ингредиенты
-
Куриное яйцо - 6 штук
-
Сладкий перец - 3 штуки
-
Красный лук - 1 головка
-
Петрушка - 20 г
-
Капуста брокколи - 150 г
-
Лимон - ¼ штуки
-
Оливковое масло - 50 мл
-
Чеснок - 2 зубчика
-
Сливочное масло - 30 г
-
Тимьян - 1 пучок
-
Мускатный орех - по вкусу
-
Паприка - по вкусу
-
Соль - по вкусу
-
Молотый черный перец - по вкусу
Инструкция приготовления
-
Смешать яйца с солью, молотым мускатным орехом и паприкой.
-
Разобрать брокколи на соцветия, перец очистить от кожицы и нарезать тонкой соломкой. Лук нарезать тонкими полукольцами.
-
Чеснок и петрушку мелко нарубить, смешать их с соком лимона и оливковым маслом.
-
Нарезанный лук обжарить на сливочном масле до мягкости, добавить брокколи, обжаривать минуту, после чего отправить туда же перец, жарить еще минуту, добавить щепотку листьев тимьяна, через минуту петрушку с чесноком в лимонном соке и масле, а через тридцать секунд залить яйцами.
-
Когда яйца начнут застывать, отправить сковороду в разогретую до 180 градусов духовку на семь-десять минут. Подавать, посолив, поперчив и посыпав листиками тимьяна.
Советы к рецепту
-
Идеальный вариант для приготовления фриттаты — сковорода с двумя ручками, придуманная специально для этого блюда. Собственно, это даже две сковороды, соединенные между собой: когда фриттата обжарится с одной стороны, нужно приспособление перевернуть и готовить дальше.
-
Фриттата — итальянский вид омлета. Чаще всего фриттаты бывают довольно пышные, начиненные всякой всячиной, и их не только жарят на сковороде, но еще и доводят до готовности в духовке.
Оставить комментарий