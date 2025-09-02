Люблю готовить: фриттата с брокколи и сладким перцем

Фриттата с брокколи и сладким перцем — классический итальянский омлет. Главный ингредиент здесь не яйца, а крупно нарезанные овощи, поэтому их должно быть много. Яйца только фиксируют конструкцию. Получается объемное, рельефное и красивое блюдо.

Фриттата сначала жарится на сковороде, а потом отправляется в духовку — чтобы застыла серединка, и края при этом не пересушились. Если духовки нет, плотно накройте сковородку крышкой, а огонь убавьте. Существует немало разновидностей фриттаты. В Неаполе в нее добавляют даже макароны.

Ингредиенты

Куриное яйцо - 6 штук

Сладкий перец - 3 штуки

Красный лук - 1 головка

Петрушка - 20 г

Капуста брокколи - 150 г

Лимон - ¼ штуки

Оливковое масло - 50 мл

Чеснок - 2 зубчика

Сливочное масло - 30 г

Тимьян - 1 пучок

Мускатный орех - по вкусу

Паприка - по вкусу

Соль - по вкусу

Молотый черный перец - по вкусу

Инструкция приготовления

Смешать яйца с солью, молотым мускатным орехом и паприкой. Разобрать брокколи на соцветия, перец очистить от кожицы и нарезать тонкой соломкой. Лук нарезать тонкими полукольцами. Чеснок и петрушку мелко нарубить, смешать их с соком лимона и оливковым маслом. Нарезанный лук обжарить на сливочном масле до мягкости, добавить брокколи, обжаривать минуту, после чего отправить туда же перец, жарить еще минуту, добавить щепотку листьев тимьяна, через минуту петрушку с чесноком в лимонном соке и масле, а через тридцать секунд залить яйцами. Когда яйца начнут застывать, отправить сковороду в разогретую до 180 градусов духовку на семь-десять минут. Подавать, посолив, поперчив и посыпав листиками тимьяна.

Советы к рецепту