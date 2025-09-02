Baltijas balss logotype
Люблю готовить: фриттата с брокколи и сладким перцем

Люблю!
Дата публикации: 02.09.2025
BB.LV
Люблю готовить: фриттата с брокколи и сладким перцем

Фриттата с брокколи и сладким перцем — классический итальянский омлет. Главный ингредиент здесь не яйца, а крупно нарезанные овощи, поэтому их должно быть много. Яйца только фиксируют конструкцию. Получается объемное, рельефное и красивое блюдо.

Фриттата сначала жарится на сковороде, а потом отправляется в духовку — чтобы застыла серединка, и края при этом не пересушились. Если духовки нет, плотно накройте сковородку крышкой, а огонь убавьте. Существует немало разновидностей фриттаты. В Неаполе в нее добавляют даже макароны.

Ингредиенты

  • Куриное яйцо - 6 штук

  • Сладкий перец - 3 штуки

  • Красный лук - 1 головка

  • Петрушка - 20 г

  • Капуста брокколи - 150 г

  • Лимон - ¼ штуки

  • Оливковое масло - 50 мл

  • Чеснок - 2 зубчика

  • Сливочное масло - 30 г

  • Тимьян - 1 пучок

  • Мускатный орех - по вкусу

  • Паприка - по вкусу

  • Соль - по вкусу

  • Молотый черный перец - по вкусу

Инструкция приготовления

  1. Смешать яйца с солью, молотым мускатным орехом и паприкой.

  2. Разобрать брокколи на соцветия, перец очистить от кожицы и нарезать тонкой соломкой. Лук нарезать тонкими полукольцами.

  3. Чеснок и петрушку мелко нарубить, смешать их с соком лимона и оливковым маслом.

  4. Нарезанный лук обжарить на сливочном масле до мягкости, добавить брокколи, обжаривать минуту, после чего отправить туда же перец, жарить еще минуту, добавить щепотку листьев тимьяна, через минуту петрушку с чесноком в лимонном соке и масле, а через тридцать секунд залить яйцами.

  5. Когда яйца начнут застывать, отправить сковороду в разогретую до 180 градусов духовку на семь-десять минут. Подавать, посолив, поперчив и посыпав листиками тимьяна.

Советы к рецепту

  1. Идеальный вариант для приготовления фриттаты — сковорода с двумя ручками, придуманная специально для этого блюда. Собственно, это даже две сковороды, соединенные между собой: когда фриттата обжарится с одной стороны, нужно приспособление перевернуть и готовить дальше.

  2. Фриттата — итальянский вид омлета. Чаще всего фриттаты бывают довольно пышные, начиненные всякой всячиной, и их не только жарят на сковороде, но еще и доводят до готовности в духовке.

#еда
