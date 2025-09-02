Baltijas balss logotype
Почему после сладкого хочется съесть соленое? Как работает «петля зависимости» 0 246

Люблю!
Дата публикации: 02.09.2025
Doctorpiter
Почему после сладкого хочется съесть соленое? Как работает «петля зависимости»
ФОТО: dreamstime

Если еда становится главным и единственным антидепрессантом, ваш мозг фиксирует эту схему и начинает предлагать ее каждый раз, когда вы нервничаете.

На словах секрет похудения звучит очень просто: меньше ешь, больше двигайся — и ждет тебя счастье. Но на практике сокращать калорийность рациона бывает очень тяжело.

Дело в том, что еда в нашем мире — больше, чем просто топливо. Психолог Денис Долгов в своем телеграм-канале объяснил, как работает «петля зависимости», из-за которой мы постоянно переедаем.

Вечерний «зажор»

Представьте, вы вернулись с работы после долгого, утомительного дня. Вы подходите к холодильнику и думаете: я такой замученный, сейчас бы съесть что-то сладкое. Вы находите плитку шоколада. Сначала едите один кусочек, второй — и ощущаете, как напряжение спадает.

Однако на этом ваш ужин не заканчивается. Вы садитесь на диван и думаете: что-то после сладкого захотелось солененького. И отыскиваете пачку чипсов или съедаете баночку оливок в один присест.

Самое грустное, что такой «отрыв» не принесет вам в итоге удовлетворения. Утром вы увидите пустые упаковки от еды и подумаете: было вкусно, но легче не стало. Вы ощутите тяжесть в теле. Сиюминутное удовольствие останется лишь в памяти, а полноценного восстановления так и не наступит.

Регулятор эмоций

Почему люди так часто хотят съесть соленое после сладкого и наоборот? Эти два вида продуктов могут работать как быстрый способ повлиять на внутреннее состояние.

У каждого из них свои функции:

  • сахар дает короткий подъем энергии и расслабление;

  • соль помогает усилить вкус, создает иллюзию насыщенности.

Со временем ваш мозг фиксирует эту комбинацию как лучшее средство от усталости или скуки.

Так формируется замкнутый круг. И вот вы уже любое неприятное, неудобное чувство пытаетесь заглушить с помощью еды. Если это не изменить, станет только хуже: даже легкое раздражение или пустота будут заставлять искать шоколад или соленые снеки, потому что в вашем сознании просто не будет других работающих способов сбросить внутреннее напряжение.

solenoje.jpg

Как решить эту проблему? Важно найти новые и работающие конкретно для вас способы восстановиться. Это может быть хобби или какое-то дело, которое даст настоящее облегчение и наполнит энергией.

Одни едят, другие голодают

Но почему одни люди от сильного стресса начинают есть много сладкой и жирной пищи, а у других, напротив, пропадает аппетит? Привычка заедать эмоции часто формируется еще в раннем детстве.

Под воздействием сильного стресса сначала действительно не хочется даже смотреть в сторону холодильника. Дело в том, что в этот момент наше тело вырабатывает адреналин. Этот гормон способен немного притупить аппетит: тело человека получает сигнал об опасности, ему уже просто не до еды.

Но если обстановка вокруг не меняется и стресс становится хроническим, в организме выделяется уже другой гормон — кортизол. Он действует иначе — посылает в наш мозг сигнал о мобилизации и побуждает срочно пополнить запас энергии. Вот тогда человек и начинает переедать.

Оставить комментарий

