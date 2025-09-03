Брутальный, непредсказуемый, опасный: почему женщинам нравятся «плохие парни» из фильмов и книг

Сколько раз вы замечали: в кино или книге он — брутальный, немного опасный, непредсказуемый, одинокий, рискующий жизнью и иногда не только своей. Герой, от которого каждый психолог посоветовал бы держаться подальше. Однако обязательно встретится женщина, которая обмолвится при его обсуждении: «Ох, какой мужчина…». Почему же нам могут нравиться «плохие парни»? Разобраться помогла психолог-консультант Анастасия Быстрова.

Химия вместо разума

«Плохой парень» — это всегда непредсказуемость и опасность. Расследования, интриги, тайны, часто он впутывается в какие-то истории. Такой герой держит в тонусе и себя, и свое окружение. Рядом с ним жизнь нормального человека покажется тусклой и слишком бытовой.

«А для мозга яркая жизнь с таким героем становится аттракционом: гормоны стресса смешиваются с дофамином, и вместо того, чтобы включить сознание, мы начинаем верить, что „химия“, которую мы чувствуем, — это и есть любовь», — комментирует наш эксперт.

Пример из кино и книг: мистер Биг в «Сексе в большом городе» или Макс из «Духless» или Печорин из «Героя нашего времени» — никакой стабильности, зато эмоции через край.

Иллюзия «Я его изменю/спасу/перевоспитаю» (вставьте свое)

К сожалению, у некоторых женщин включается сценарий созависимых отношений, когда стираются границы, личная автономия и появляется желание кого-то спасти, пожертвовать своим временем. Анастасия: «Появление таких „плохих героев“ становится своего рода спасением для этих женщин. У них появляется цель: „Рядом со мной он станет другим“. Такой мужчина дает ощущение значимости, будто только их любовь способна „спасти“ и "исправить».

Пример: Эдвард из «Сумерек», Дэймон из «Дневников вампира» или наш советский Буратино. Опасные парни «с правильной девушкой» должны раскрыться с другой стороны.

Тень и запретное желание

Нас тянет к тому, что мы в себе подавляем. Часто «плохие герои» бунтовщики идут вразрез общественных правил и норм. «Если в жизни вы „хорошая девочка“ — ответственная, предсказуемая, социально удобная — то „плохой парень“ становится символом вашей подавленной свободы и бунта», — уточняет специалист.

Пример: Джеймс Дин и герой Райана Гослинга в «Драйве» или Евгений Онегин.

Культурный сценарий

Фильмы и книги романтизируют «плохих мальчиков», потому что опасность + страсть = великая любовь. Психолог: «С детства нас кормят сказками о принце-бунтаре, который „наконец встретил ту самую“, остепенился, взялся за голову, женился и правил своим королевством справедливо, умножая добро и богатства».

Пример: «Красотка» — миллионы женщин поверили, что герой Ричарда Гира может изменить свою жизнь из-за одной встречи.

Что стоит помнить

За образом «плохого мальчика» часто скрывается история и причина такого поведения. И не всегда это только про харизму. Это могут быть психологические травмы из детства, которые привели его к эмоциональной недоступности, эгоцентризму, нарциссизму, а может даже просто человеческой глупости. В кино это выглядит красиво, но в реальной жизни такие отношения могут обернуться ворохом проблем и неприятных эмоциональных переживаний.

«Любовь к „плохим парням“ — это не про них, чаще это про нас. Про нашу жажду эмоций, желание значимости или внутреннюю свободу. И может быть, важнее не искать „того, кого я изменю“, а спросить себя: чего я хочу добавить в свою жизнь сама?» — комментирует Анастасия.