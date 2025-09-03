Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Брутальный, непредсказуемый, опасный: почему женщинам нравятся «плохие парни» из фильмов и книг 0 303

Люблю!
Дата публикации: 03.09.2025
womanhit
Брутальный, непредсказуемый, опасный: почему женщинам нравятся «плохие парни» из фильмов и книг

Сколько раз вы замечали: в кино или книге он — брутальный, немного опасный, непредсказуемый, одинокий, рискующий жизнью и иногда не только своей. Герой, от которого каждый психолог посоветовал бы держаться подальше. Однако обязательно встретится женщина, которая обмолвится при его обсуждении: «Ох, какой мужчина…». Почему же нам могут нравиться «плохие парни»? Разобраться помогла психолог-консультант Анастасия Быстрова.

Химия вместо разума

«Плохой парень» — это всегда непредсказуемость и опасность. Расследования, интриги, тайны, часто он впутывается в какие-то истории. Такой герой держит в тонусе и себя, и свое окружение. Рядом с ним жизнь нормального человека покажется тусклой и слишком бытовой.

«А для мозга яркая жизнь с таким героем становится аттракционом: гормоны стресса смешиваются с дофамином, и вместо того, чтобы включить сознание, мы начинаем верить, что „химия“, которую мы чувствуем, — это и есть любовь», — комментирует наш эксперт.

Пример из кино и книг: мистер Биг в «Сексе в большом городе» или Макс из «Духless» или Печорин из «Героя нашего времени» — никакой стабильности, зато эмоции через край.

Иллюзия «Я его изменю/спасу/перевоспитаю» (вставьте свое)

К сожалению, у некоторых женщин включается сценарий созависимых отношений, когда стираются границы, личная автономия и появляется желание кого-то спасти, пожертвовать своим временем. Анастасия: «Появление таких „плохих героев“ становится своего рода спасением для этих женщин. У них появляется цель: „Рядом со мной он станет другим“. Такой мужчина дает ощущение значимости, будто только их любовь способна „спасти“ и "исправить».

Пример: Эдвард из «Сумерек», Дэймон из «Дневников вампира» или наш советский Буратино. Опасные парни «с правильной девушкой» должны раскрыться с другой стороны.

Тень и запретное желание

Нас тянет к тому, что мы в себе подавляем. Часто «плохие герои» бунтовщики идут вразрез общественных правил и норм. «Если в жизни вы „хорошая девочка“ — ответственная, предсказуемая, социально удобная — то „плохой парень“ становится символом вашей подавленной свободы и бунта», — уточняет специалист.

Пример: Джеймс Дин и герой Райана Гослинга в «Драйве» или Евгений Онегин.

Культурный сценарий

Фильмы и книги романтизируют «плохих мальчиков», потому что опасность + страсть = великая любовь. Психолог: «С детства нас кормят сказками о принце-бунтаре, который „наконец встретил ту самую“, остепенился, взялся за голову, женился и правил своим королевством справедливо, умножая добро и богатства».

Пример: «Красотка» — миллионы женщин поверили, что герой Ричарда Гира может изменить свою жизнь из-за одной встречи.

Что стоит помнить

За образом «плохого мальчика» часто скрывается история и причина такого поведения. И не всегда это только про харизму. Это могут быть психологические травмы из детства, которые привели его к эмоциональной недоступности, эгоцентризму, нарциссизму, а может даже просто человеческой глупости. В кино это выглядит красиво, но в реальной жизни такие отношения могут обернуться ворохом проблем и неприятных эмоциональных переживаний.

«Любовь к „плохим парням“ — это не про них, чаще это про нас. Про нашу жажду эмоций, желание значимости или внутреннюю свободу. И может быть, важнее не искать „того, кого я изменю“, а спросить себя: чего я хочу добавить в свою жизнь сама?» — комментирует Анастасия.

Читайте нас также:
#мужчина и женщина
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Тревожные звоночки: если вы замечаете это — отношения стоит прекратить
Тревожные звоночки: если вы замечаете это — отношения стоит прекратить
Секрет молодости 67-летней Мадонны: что такое макробиотическая диета
Секрет молодости 67-летней Мадонны: что такое макробиотическая диета
Опасна ли сушка волос феном? Разбираем плюсы и минусы
Опасна ли сушка волос феном? Разбираем плюсы и минусы
«Не отпускает»: почему некоторые расставания «болят» годами, и что это говорит о вас
«Не отпускает»: почему некоторые расставания «болят» годами, и что это говорит о вас
Любовь и стиль: Ричард Гир и его супруга покорили Милан
Любовь и стиль: Ричард Гир и его супруга покорили Милан 130
Необычные симптомы сердечной болезни: от усталости до чихания
Необычные симптомы сердечной болезни: от усталости до чихания 139
Яркость, слои и деним: чем запомнилась миланская неделя моды SS26
Яркость, слои и деним: чем запомнилась миланская неделя моды SS26 107
Опасные соседи для вашего смартфона
Опасные соседи для вашего смартфона 153

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Синоптики рассказали, чего ожидать от погоды во вторник
Наша Латвия
Синоптики рассказали, чего ожидать от погоды во вторник 5
скриншот Facebook.com
Политика
«Бедняжка, чего нос опустил!?» Грустного Кариньша на велосипеде высмеяли в соцсетях 68
Возможно, космос не такой, как мы думаем: представлена самая большая симуляция Вселенной
Техно
Возможно, космос не такой, как мы думаем: представлена самая большая симуляция Вселенной 47
Тревожные звоночки: если вы замечаете это — отношения стоит прекратить
Люблю!
Тревожные звоночки: если вы замечаете это — отношения стоит прекратить 54
Могучее изделие подняло дух украинцев. Иконка видео
В мире
Украинский подводный дрон TLK-1000 угрожает Крымскому мосту и базам ЧФ 71
Секрет молодости 67-летней Мадонны: что такое макробиотическая диета
Люблю!
Секрет молодости 67-летней Мадонны: что такое макробиотическая диета 79
Синоптики рассказали, чего ожидать от погоды во вторник
Наша Латвия
Синоптики рассказали, чего ожидать от погоды во вторник 5
скриншот Facebook.com
Политика
«Бедняжка, чего нос опустил!?» Грустного Кариньша на велосипеде высмеяли в соцсетях 68
Возможно, космос не такой, как мы думаем: представлена самая большая симуляция Вселенной
Техно
Возможно, космос не такой, как мы думаем: представлена самая большая симуляция Вселенной 47

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео