Диск Миноуг, снимок принцессы и фото Горбачёва: в Лондоне вскрыли капсулу времени принцессы Дианы, закопанную более 30 лет назад

В Великобритании вскрыли капсулу времени, которую принцесса Диана закопала вместе с детьми-пациентами больницы на Грейт-Ормонд-стрит еще в 1991 году, когда заложили первый камень учреждения. Ее должны были открыть только через несколько веков.

В Лондоне раньше срока вскрыли капсулу времени, которую принцесса Диана заложила более 30 лет назад, сообщает The Guardian.

В 1991 году принцесса Диана вместе с двумя детьми, победителями телепередачи Blue Peter, закопали капсулу на территории больницы Variety Club в центре Лондона, президентом которого была Диана. "Клад" должны были найти только "через сотни лет", но пришлось сделать это намного раньше срока из-за решения построить на этом месте детскую онкологическую больницу.

Капсула представляет собой деревянный ящик, покрытый свинцом. В нём обнаружили десять предметов, символизирующих жизнь в 90-х, которые выбрали дети с помощью принцессы: диск певицы Кайли Миноуг, снимок Дианы, номер газеты Times с фотографией последнего генсека ЦК КПСС Михаила Горбачёва на первой странице, европейский паспорт, калькулятор на солнечных батарейках, несколько британских монет, карманный телевизор, контейнер с семенами деревьев и голограмму снежинки.

Диск Кайли Миноуг. Фото: Great Ormond Street hospital

Капсула времени. Фото: Great Ormond Street hospital

Церемония захоронения капсулы времени была схожа с той, что состоялась в 1872 году. Тогдашняя принцесса Уэльская Александра заложила первый камень в фундамент старого здания больницы Грейт-Ормонд-стрит и запечатала капсулу времени, но найти её так и не удалось.

Напомним, что принцесса Диана, бывшая жена короля Великобритании Карла III и мать принцев Уильяма и Гарри, погибла в автомобильной аварии в Париже 31 августа 1997 года.