Как геомагнитные бури влияют на наше самочувствие? 0 455

Дом и сад
Дата публикации: 27.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Как геомагнитные бури влияют на наше самочувствие?

Возможно, в нашем организме присутствуют магнитные частицы.

 

Согласно одной из теорий, в некоторых тканях человеческого организма, включая мозг, находятся нанокристаллы магнетита (Fe3O4), которые, как предполагается, использовались нашими предками в качестве своего рода «внутреннего компаса».

Изменения в магнитном поле воздействуют на эти частицы, вызывая раздражение рецепторов и мозговых структур, что приводит к состоянию, схожему со стрессом.

Другая теория подчеркивает, что многие процессы в организме, такие как генерация и передача нервных импульсов, с физической точки зрения представляют собой электрические токи, которые взаимодействуют с магнитным полем Земли.

