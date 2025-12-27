Согласно одной из теорий, в некоторых тканях человеческого организма, включая мозг, находятся нанокристаллы магнетита (Fe3O4), которые, как предполагается, использовались нашими предками в качестве своего рода «внутреннего компаса».

Изменения в магнитном поле воздействуют на эти частицы, вызывая раздражение рецепторов и мозговых структур, что приводит к состоянию, схожему со стрессом.

Другая теория подчеркивает, что многие процессы в организме, такие как генерация и передача нервных импульсов, с физической точки зрения представляют собой электрические токи, которые взаимодействуют с магнитным полем Земли.