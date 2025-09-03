Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Дуэйн «Скала» Джонсон расплакался на премьере своего фильма «Крушащая машина» 0 240

Люблю!
Дата публикации: 03.09.2025
Kleo
Дуэйн «Скала» Джонсон расплакался на премьере своего фильма «Крушащая машина»
ФОТО: dreamstime

Актер впервые сыграл драматическую роль. На премьере кинокартины зал аплодировал стоя, и Дуэйн Джонсон не смог сдержать слез.

На Венецианском кинофестивале состоялась премьера спортивной драмы "Крушащая машина", и этот вечер стал по-настоящему историческим. Зал аплодировал стоя целых 15 минут – овации, которые уже назвали одними из самых продолжительных в истории фестиваля. Главный герой фильма, Дуэйн "Скала" Джонсон, не смог сдержать слез и расплакался прямо на глазах у публики.

В новой картине от студии A24 актер впервые за свою карьеру примерил драматическую роль, сыграв легендарного чемпиона ММА Марка Керра. Этот проект стал для Джонсона настоящим вызовом: ради образа он изменил внешность, сбросил вес и признался, что роль заставила его глубже задуматься о внутренней силе и уязвимости человека.

duein.jpg

Дуэйн Джонсон. Фото: соцсети.

На красной дорожке звезда появился вместе с партнершей по фильму Эмили Блант, которая исполнила роль Дон Стейплз – близкого человека Керра. Их выход в Венеции стал настоящим событием: сдержанная элегантность Блант и мужественный образ Джонсона идеально дополнили друг друга. Во время оваций актеры стояли обнявшись с режиссером Бенни Сафди, и все трое едва справлялись с нахлынувшими эмоциями.

Особое внимание привлекло и присутствие самого Марка Керра – легенды UFC. Он тоже не сдержал слез, увидев, как его история ожила на большом экране.

Кинокритики уже сравнивают премьеру с тем самым моментом, когда Брендан Фрейзер в 2019 году прослезился после "Кита", а затем получил "Оскар". Многие уверены: теперь и у Дуэйна Джонсона есть все шансы на номинации и новый виток карьеры.

Читайте нас также:
#знаменитости
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Тревожные звоночки: если вы замечаете это — отношения стоит прекратить
Тревожные звоночки: если вы замечаете это — отношения стоит прекратить
Секрет молодости 67-летней Мадонны: что такое макробиотическая диета
Секрет молодости 67-летней Мадонны: что такое макробиотическая диета
Опасна ли сушка волос феном? Разбираем плюсы и минусы
Опасна ли сушка волос феном? Разбираем плюсы и минусы
«Не отпускает»: почему некоторые расставания «болят» годами, и что это говорит о вас
«Не отпускает»: почему некоторые расставания «болят» годами, и что это говорит о вас
Любовь и стиль: Ричард Гир и его супруга покорили Милан
Любовь и стиль: Ричард Гир и его супруга покорили Милан 131
Необычные симптомы сердечной болезни: от усталости до чихания
Необычные симптомы сердечной болезни: от усталости до чихания 139
Яркость, слои и деним: чем запомнилась миланская неделя моды SS26
Яркость, слои и деним: чем запомнилась миланская неделя моды SS26 107
Опасные соседи для вашего смартфона
Опасные соседи для вашего смартфона 153

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Синоптики рассказали, чего ожидать от погоды во вторник
Наша Латвия
Синоптики рассказали, чего ожидать от погоды во вторник 5
скриншот Facebook.com
Политика
«Бедняжка, чего нос опустил!?» Грустного Кариньша на велосипеде высмеяли в соцсетях 72
Возможно, космос не такой, как мы думаем: представлена самая большая симуляция Вселенной
Техно
Возможно, космос не такой, как мы думаем: представлена самая большая симуляция Вселенной 47
Тревожные звоночки: если вы замечаете это — отношения стоит прекратить
Люблю!
Тревожные звоночки: если вы замечаете это — отношения стоит прекратить 54
Могучее изделие подняло дух украинцев. Иконка видео
В мире
Украинский подводный дрон TLK-1000 угрожает Крымскому мосту и базам ЧФ 73
Секрет молодости 67-летней Мадонны: что такое макробиотическая диета
Люблю!
Секрет молодости 67-летней Мадонны: что такое макробиотическая диета 80
Синоптики рассказали, чего ожидать от погоды во вторник
Наша Латвия
Синоптики рассказали, чего ожидать от погоды во вторник 5
скриншот Facebook.com
Политика
«Бедняжка, чего нос опустил!?» Грустного Кариньша на велосипеде высмеяли в соцсетях 72
Возможно, космос не такой, как мы думаем: представлена самая большая симуляция Вселенной
Техно
Возможно, космос не такой, как мы думаем: представлена самая большая симуляция Вселенной 47

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео