Этнический шик на кончиках пальцев: что такое маникюр-бохо, как его выполнять

Люблю!
Дата публикации: 03.09.2025
womanhit
Этнический шик на кончиках пальцев: что такое маникюр-бохо, как его выполнять

Стиль бохо давно стал символом свободы, творческой энергии и умения радоваться жизни, и теперь он добрался и до маникюра. «Ногти-бохо» — это яркие, но в то же время гармоничные сочетания оттенков, узоры в этническом духе, микс матовых и глянцевых покрытий. Здесь нет строгих правил: можно соединять бирюзовый с охрой, геометрию с цветами, минимализм с винтажными мотивами. Такой маникюр словно становится частью образа, а не просто украшением ногтей. Мастер по нэйл-арту Елена Володина рассказала о главных чертах стиля.

Палитра земли и неба

Бохо любит природные оттенки: терракотовый, охра, зеленый, синий, коричневый. Эти цвета можно комбинировать между собой или добавлять к нейтральной базе, вроде молочного или бежевого. «Маникюр в такой гамме выглядит теплым и естественным, подходит к джинсам, шерстяным свитерам, длинным юбкам. Чтобы добавить глубины, мастер может использовать матовое покрытие. А акценты в золоте или бронзе подчеркнут богемный дух», — говорит эксперт.

Этнические узоры и символы

В стиле бохо часто встречаются орнаменты, напоминающие индейские мотивы, восточные мандалы или узоры на тканях ручной работы. Их можно выполнить кистью, слайдерами или штампингом. Главное — не перегрузить: достаточно нескольких акцентных ногтей. Интересно смотрятся тонкие белые узоры на темном фоне или наоборот — графика в черном по пастели. Такой маникюр всегда выглядит как маленькое произведение искусства.

post.jpeg

Микс фактур

Секрет выразительности «ногтей-бохо» — в игре текстур. Например, матовая база и глянцевый орнамент поверх или наоборот. Это создает эффект ручной работы и делает даже простой дизайн особенным. «Можно комбинировать не только покрытия, но и материалы — добавить втирку, бархатный песок, металлические полоски. В результате ногти выглядят богато, но не перегружено», — утверждает мастер по маникюру.

Натуральная форма и длина

Маникюр в стиле бохо не любит излишней «искусственности». Лучше всего смотрятся мягкий квадрат, миндаль или овальная форма ногтей. Длина — умеренная, комфортная в повседневной жизни. Ведь бохо — это про свободу, а не про ограничения. Даже на коротких ногтях такой дизайн будет смотреться стильно и уместно.

post2.jpeg

Украшения и дополнительные акценты

Чтобы полностью передать дух бохо, мастера иногда используют необычные элементы: маленькие стразы под «камень», фольгу под золото, тонкие цепочки или даже перышки. Все это добавляет маникюру индивидуальности. Но важно соблюдать баланс — украшения должны быть изюминкой, а не перегружать образ. Особенно эффектно такие акценты смотрятся в сочетании с кольцами в стиле бохо и крупными браслетами.

(1)
  • Вк
    Виардо кузнецова
    3-го сентября

    ОГромные ногты-это фу. Натуральные и одноцветные без рисунков. Рисовать нужно не на ногтях.Энергетический шум , все ногти разные, раздражение

    1
    0

Видео