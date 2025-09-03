Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Красный тренч, цветная шуба и другие интересные идеи верхней одежды на осень 0 241

Люблю!
Дата публикации: 03.09.2025
womanhit
Красный тренч, цветная шуба и другие интересные идеи верхней одежды на осень

Осень — это время, когда верхняя одежда становится главным героем гардероба. Именно она задает тон образу и может сделать его либо скучным, либо ярким и запоминающимся. И не стоит ограничиваться привычным пальто или классической курткой, ведь современные тенденции предлагают гораздо больше вариантов. Главное — выбрать ту модель, которая не только согреет, но и подчеркнет индивидуальность. Стилист Маша Ведерникова поделилась идеями, которые помогут выглядеть стильно этой осенью.

Красный тренч

Классический тренчкот давно стал универсальной базой, но в красном цвете он приобретает совершенно иной характер. Это вещь, которая сразу притягивает внимание и добавляет энергии в самый серый день. «Сочетать его можно как с джинсами и белой рубашкой, так и с элегантным платьем и ботильонами. Красный тренч лучше всего „работает“ в минималистичном образе, когда все остальные вещи спокойных тонов», — утверждает стилист.

od.jpg

Бомбер

Если хочется добавить в гардероб что-то более спортивное и расслабленное, бомбер — отличный выбор. Яркий или спокойный оттенок поднимет настроение и оживит даже самый простой аутфит. Сочетайте его с джинсами, кедами или даже классическими брюками для игры на контрастах. Бомбер хорош тем, что подходит и молодым девушкам, и женщинам постарше, если грамотно подобрать аксессуары. Он станет удобным спутником в прогулках, поездках и повседневной городской жизни.

Пальто с рисунком

Не обязательно ограничиваться однотонными моделями: пальто в клетку, с геометрическим орнаментом или даже цветочным принтом — отличный способ выделиться. «Такой вариант особенно хорош для тех, кто устал от однообразия и хочет добавить динамики в образы. Принт можно поддержать аксессуарами: сумкой, шарфом или обувью схожей гаммы. Но важно помнить о балансе — остальная одежда должна быть спокойной. Это тот случай, когда пальто играет первую скрипку в ансамбле», — напоминает эксперт.

pal.jpg

Куртка из кожи с акцентом

Кожаные куртки всегда актуальны, но этой осенью особенно востребованы варианты с необычными деталями: объемными плечами, ремнями или яркой фурнитурой. Такая вещь моментально превращает базовый лук в дерзкий и современный. Сочетайте ее с платьем-комбинацией, джинсами или даже деловым костюмом. Кожа добавляет образу уверенности и делает его более выразительным. Это идеальный вариант для тех, кто хочет совместить практичность и эффектность.

Стеганый пуховик или искусственная шуба нестандартного цвета

Осенью пригодится и теплый вариант на случай похолоданий, и тут лучше отказаться от привычного черного или коричневого. Пуховик или шубка-чебурашка в лавандовом, оливковом или насыщенном синем оттенке смотрится куда интереснее. Это добавляет свежести и позволяет создать модный акцент даже в самом простом образе. Стилистический плюс — такую верхнюю одежду легко сочетать и с кроссовками, и с сапогами.

tbz2kwmzhubsrhnmt.jpg

Читайте нас также:
#мода
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Тревожные звоночки: если вы замечаете это — отношения стоит прекратить
Тревожные звоночки: если вы замечаете это — отношения стоит прекратить
Секрет молодости 67-летней Мадонны: что такое макробиотическая диета
Секрет молодости 67-летней Мадонны: что такое макробиотическая диета
Опасна ли сушка волос феном? Разбираем плюсы и минусы
Опасна ли сушка волос феном? Разбираем плюсы и минусы
«Не отпускает»: почему некоторые расставания «болят» годами, и что это говорит о вас
«Не отпускает»: почему некоторые расставания «болят» годами, и что это говорит о вас
Любовь и стиль: Ричард Гир и его супруга покорили Милан
Любовь и стиль: Ричард Гир и его супруга покорили Милан 131
Необычные симптомы сердечной болезни: от усталости до чихания
Необычные симптомы сердечной болезни: от усталости до чихания 139
Яркость, слои и деним: чем запомнилась миланская неделя моды SS26
Яркость, слои и деним: чем запомнилась миланская неделя моды SS26 107
Опасные соседи для вашего смартфона
Опасные соседи для вашего смартфона 153

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Синоптики рассказали, чего ожидать от погоды во вторник
Наша Латвия
Синоптики рассказали, чего ожидать от погоды во вторник 5
скриншот Facebook.com
Политика
«Бедняжка, чего нос опустил!?» Грустного Кариньша на велосипеде высмеяли в соцсетях 74
Возможно, космос не такой, как мы думаем: представлена самая большая симуляция Вселенной
Техно
Возможно, космос не такой, как мы думаем: представлена самая большая симуляция Вселенной 48
Тревожные звоночки: если вы замечаете это — отношения стоит прекратить
Люблю!
Тревожные звоночки: если вы замечаете это — отношения стоит прекратить 54
Могучее изделие подняло дух украинцев. Иконка видео
В мире
Украинский подводный дрон TLK-1000 угрожает Крымскому мосту и базам ЧФ 74
Секрет молодости 67-летней Мадонны: что такое макробиотическая диета
Люблю!
Секрет молодости 67-летней Мадонны: что такое макробиотическая диета 80
Синоптики рассказали, чего ожидать от погоды во вторник
Наша Латвия
Синоптики рассказали, чего ожидать от погоды во вторник 5
скриншот Facebook.com
Политика
«Бедняжка, чего нос опустил!?» Грустного Кариньша на велосипеде высмеяли в соцсетях 74
Возможно, космос не такой, как мы думаем: представлена самая большая симуляция Вселенной
Техно
Возможно, космос не такой, как мы думаем: представлена самая большая симуляция Вселенной 48

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео