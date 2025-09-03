Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

«Кровососы-путешественники»: как не привезти из отпуска незваных гостей 0 428

Люблю!
Дата публикации: 03.09.2025
BB.LV
«Кровососы-путешественники»: как не привезти из отпуска незваных гостей

По мере завершения летнего сезона отпусков многие туристы начинают собирать чемоданы, готовясь к возвращению домой. Однако, помимо сувениров и ярких впечатлений, из поездки можно ненароком привезти и незваных гостей – постельных клопов. Эти кровососы - умелые путешественники, предупреждает Джеймс Роудс, владелец компании ThermoPest. Вредители процветают в теплой и влажной среде, и летние путешествия значительно повышают риск их случайного переселения в ваш дом.

«В жаркую погоду постельные клопы становятся более активными и нуждаются в более частом питании. Они получают всю необходимую влагу из крови, поэтому тёплое и влажное лето даёт им идеальную возможность укусить», – объясняет эксперт. Но самое противное - клопы легко прячутся в чемоданах, белье и других вещах, а попав в жилище, быстро распространяются. При этом туристы часто после отпуска беспечны, бельё кидают в быструю стирку, а чемоданы и вовсе остаются без внимания. Но именно ранняя профилактика имеет решающее значение, говорит эксперт.

И даёт такие советы:

  • Тщательно осматривать швы матрасов, изголовья кроватей и мягкую мебель в отелях на предмет признаков клопов (крошечные пятна ржавого цвета, отслоившиеся шкурки).

  • Держать багаж на полках, а не на полу.

  • Хранить одежду в герметичных пакетах внутри чемодана.

По возвращении домой рекомендуется:

  • Сразу же распаковать вещи в стиральную машину и постирать всё в как можно более горячем режиме.

  • Внимательно осмотреть чемодан снаружи и внутри, обращая внимание на карманы, швы и подкладку на наличие следов клопов (темные пятна, шкурки, живые насекомые).

Регулярное выполнение этих простых шагов поможет обнаружить проблему на ранней стадии и предотвратить распространение вредителей. Помните, бдительность – лучшая защита от незваных гостей!

Увы, но клопы - не единственные опасные твари, умеющие путешествовать. Помимо постельных клопов, из отпуска можно привезти и другие нежелательные "сюрпризы". Напоминаем об основных опасностях и способах защититься от них:

  • Экзотические вирусы и бактерии. Особенно актуально для поездок в страны с неблагоприятной санитарной обстановкой. Важно соблюдать правила гигиены, пить бутилированную воду и тщательно мыть фрукты и овощи.

  • Паразиты. Кишечные паразиты, глисты и другие "спутники" грязных рук и некачественной пищи. Не пренебрегайте правилами личной гигиены и выбирайте проверенные места для питания.

  • Грибок. Влажные помещения, душевые и пляжи – идеальная среда для размножения грибка. Используйте личные полотенца и шлепанцы, особенно в общественных местах.

  • Растения-«захватчики». Не стоит собирать семена и черенки экзотических растений, если вы не уверены, что они не являются инвазивными видами, способными нанести вред местной экосистеме.

  • Насекомые-вредители (например, личинки). Могут прятаться в растительной продукции, особенно фруктах и овощах.

Как предотвратить:

  • Узнайте о возможных рисках заражения в месте вашего назначения.

  • Соблюдайте правила гигиены.

  • Используйте репелленты и защитные средства.

  • Тщательно осматривайте вещи перед упаковкой.

  • При возвращении домой проведите дезинфекцию чемодана и постирайте всю одежду. В любых подозрительных случаях не стесняйтесь обратиться к специалистам.

tourprom

Читайте нас также:
#здоровье #отдых
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Тревожные звоночки: если вы замечаете это — отношения стоит прекратить
Тревожные звоночки: если вы замечаете это — отношения стоит прекратить
Секрет молодости 67-летней Мадонны: что такое макробиотическая диета
Секрет молодости 67-летней Мадонны: что такое макробиотическая диета
Опасна ли сушка волос феном? Разбираем плюсы и минусы
Опасна ли сушка волос феном? Разбираем плюсы и минусы
«Не отпускает»: почему некоторые расставания «болят» годами, и что это говорит о вас
«Не отпускает»: почему некоторые расставания «болят» годами, и что это говорит о вас
Любовь и стиль: Ричард Гир и его супруга покорили Милан
Любовь и стиль: Ричард Гир и его супруга покорили Милан 131
Необычные симптомы сердечной болезни: от усталости до чихания
Необычные симптомы сердечной болезни: от усталости до чихания 139
Яркость, слои и деним: чем запомнилась миланская неделя моды SS26
Яркость, слои и деним: чем запомнилась миланская неделя моды SS26 107
Опасные соседи для вашего смартфона
Опасные соседи для вашего смартфона 153

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Синоптики рассказали, чего ожидать от погоды во вторник
Наша Латвия
Синоптики рассказали, чего ожидать от погоды во вторник 5
скриншот Facebook.com
Политика
«Бедняжка, чего нос опустил!?» Грустного Кариньша на велосипеде высмеяли в соцсетях 75
Возможно, космос не такой, как мы думаем: представлена самая большая симуляция Вселенной
Техно
Возможно, космос не такой, как мы думаем: представлена самая большая симуляция Вселенной 48
Тревожные звоночки: если вы замечаете это — отношения стоит прекратить
Люблю!
Тревожные звоночки: если вы замечаете это — отношения стоит прекратить 54
Могучее изделие подняло дух украинцев. Иконка видео
В мире
Украинский подводный дрон TLK-1000 угрожает Крымскому мосту и базам ЧФ 74
Секрет молодости 67-летней Мадонны: что такое макробиотическая диета
Люблю!
Секрет молодости 67-летней Мадонны: что такое макробиотическая диета 81
Синоптики рассказали, чего ожидать от погоды во вторник
Наша Латвия
Синоптики рассказали, чего ожидать от погоды во вторник 5
скриншот Facebook.com
Политика
«Бедняжка, чего нос опустил!?» Грустного Кариньша на велосипеде высмеяли в соцсетях 75
Возможно, космос не такой, как мы думаем: представлена самая большая симуляция Вселенной
Техно
Возможно, космос не такой, как мы думаем: представлена самая большая симуляция Вселенной 48

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео