«Кровососы-путешественники»: как не привезти из отпуска незваных гостей

По мере завершения летнего сезона отпусков многие туристы начинают собирать чемоданы, готовясь к возвращению домой. Однако, помимо сувениров и ярких впечатлений, из поездки можно ненароком привезти и незваных гостей – постельных клопов. Эти кровососы - умелые путешественники, предупреждает Джеймс Роудс, владелец компании ThermoPest. Вредители процветают в теплой и влажной среде, и летние путешествия значительно повышают риск их случайного переселения в ваш дом.

«В жаркую погоду постельные клопы становятся более активными и нуждаются в более частом питании. Они получают всю необходимую влагу из крови, поэтому тёплое и влажное лето даёт им идеальную возможность укусить», – объясняет эксперт. Но самое противное - клопы легко прячутся в чемоданах, белье и других вещах, а попав в жилище, быстро распространяются. При этом туристы часто после отпуска беспечны, бельё кидают в быструю стирку, а чемоданы и вовсе остаются без внимания. Но именно ранняя профилактика имеет решающее значение, говорит эксперт.

И даёт такие советы:

Тщательно осматривать швы матрасов, изголовья кроватей и мягкую мебель в отелях на предмет признаков клопов (крошечные пятна ржавого цвета, отслоившиеся шкурки).

Держать багаж на полках, а не на полу.

Хранить одежду в герметичных пакетах внутри чемодана.

По возвращении домой рекомендуется:

Сразу же распаковать вещи в стиральную машину и постирать всё в как можно более горячем режиме.

Внимательно осмотреть чемодан снаружи и внутри, обращая внимание на карманы, швы и подкладку на наличие следов клопов (темные пятна, шкурки, живые насекомые).

Регулярное выполнение этих простых шагов поможет обнаружить проблему на ранней стадии и предотвратить распространение вредителей. Помните, бдительность – лучшая защита от незваных гостей!

Увы, но клопы - не единственные опасные твари, умеющие путешествовать. Помимо постельных клопов, из отпуска можно привезти и другие нежелательные "сюрпризы". Напоминаем об основных опасностях и способах защититься от них:

Экзотические вирусы и бактерии. Особенно актуально для поездок в страны с неблагоприятной санитарной обстановкой. Важно соблюдать правила гигиены, пить бутилированную воду и тщательно мыть фрукты и овощи.

Паразиты. Кишечные паразиты, глисты и другие "спутники" грязных рук и некачественной пищи. Не пренебрегайте правилами личной гигиены и выбирайте проверенные места для питания.

Грибок. Влажные помещения, душевые и пляжи – идеальная среда для размножения грибка. Используйте личные полотенца и шлепанцы, особенно в общественных местах.

Растения-«захватчики». Не стоит собирать семена и черенки экзотических растений, если вы не уверены, что они не являются инвазивными видами, способными нанести вред местной экосистеме.

Насекомые-вредители (например, личинки). Могут прятаться в растительной продукции, особенно фруктах и овощах.

Как предотвратить:

Узнайте о возможных рисках заражения в месте вашего назначения.

Соблюдайте правила гигиены.

Используйте репелленты и защитные средства.

Тщательно осматривайте вещи перед упаковкой.

При возвращении домой проведите дезинфекцию чемодана и постирайте всю одежду. В любых подозрительных случаях не стесняйтесь обратиться к специалистам.

