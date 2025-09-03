Малосольные кабачки всего за 10 минут: рецепт быстрой закуски

Малосольные кабачки — это идеальный рецепт для занятых хозяек и тех, кто хочет добавить в меню больше легких овощных блюд.

Кабачки — это настоящие звезды стола, они легкие, полезные, низкокалорийные и прекрасно сочетаются с любыми блюдами. А малосольные кабачки — это еще и невероятно быстрая закуска, которую можно подать уже через 10-15 мин после приготовления.

Фудблогер Юлия Сенич рассказала о простом и проверенном рецепте, который идеально подходит для дней, когда не хочется долго стоять у плиты.

Рецепт

Ингредиенты:

Кабачки 2-3 шт.

Соль 0,5 ч. л.

Черный молотый перец

Уксус (желательно яблочный) 2 ст. л.

Сахар 1 ч. л

Чеснок 2-3 зубчика

Сухой укроп или прованские травы 1 ч. л

Масло (подсолнечное или оливковое) 2 ст. л.

Приготовление