Малосольные кабачки всего за 10 минут: рецепт быстрой закуски

Малосольные кабачки — это идеальный рецепт для занятых хозяек и тех, кто хочет добавить в меню больше легких овощных блюд.
Кабачки — это настоящие звезды стола, они легкие, полезные, низкокалорийные и прекрасно сочетаются с любыми блюдами. А малосольные кабачки — это еще и невероятно быстрая закуска, которую можно подать уже через 10-15 мин после приготовления.
Фудблогер Юлия Сенич рассказала о простом и проверенном рецепте, который идеально подходит для дней, когда не хочется долго стоять у плиты.
Рецепт
Ингредиенты:
Кабачки 2-3 шт.
Соль 0,5 ч. л.
Черный молотый перец
Уксус (желательно яблочный) 2 ст. л.
Сахар 1 ч. л
Чеснок 2-3 зубчика
Сухой укроп или прованские травы 1 ч. л
Масло (подсолнечное или оливковое) 2 ст. л.
Приготовление
-
Кабачки тщательно помойте, по желанию очистите кожуру, молодые кабачки можно оставить с ней. Нарежьте тонкими кольцами, полукольцами или соломкой.
-
В глубокой миске соедините соль, перец, уксус, сахар, измельченный чеснок, сухой укроп или травы, добавьте масло.
-
Положите кабачки в миску с маринадом, хорошо перемешайте, чтобы каждый кусочек был покрыт соусом. Поставьте миску в холодильник на 10-15 мин.
-
Подавайте охлажденными, как отдельную закуску или гарнир к мясу, рыбе или картофелю.
