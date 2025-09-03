Baltijas balss logotype
Люблю!
Дата публикации: 03.09.2025
BB.LV
Миром правит любовь!

5 правил жизни счастливой женщины Марианны Прозоровой.

IgorsTimofejevs4.jpg

Секрет 1: Не смотреть на возраст

– Люди стали жить дольше, и это не может не радовать. Друзья меня как-то спросили, в какой возраст я бы хотела сейчас вернуться? А мне очень нравится мой возраст – 52 года. Могу позволить себе многое, чего не могла ни в 20 лет, ни в 40. Тогда была связана детьми: надо было их учить, отвозить на кружки, секции. На все требовалось много сил, времени и средств тоже. Потом дочки выросли, и у меня началось саморазвитие. После сорока лет в мою жизнь пришли танцы. Получаю огромное удовольствие, кайфую от этого. И танцую хорошо, я пластична, тонко чувствую музыку! Танцую в двух коллективах – EMOTION STUDIO и SWAG. Недавно мы вернулись из Испании с танцевального конкурса в городе Льорет де Мар, где заняли второе место. Мы там много общались с коллегами из других стран, было так интересно! Кстати, мой дядя был известным артистом балета в Латвийском театре оперы и балета. Мужчины тоже подвержены поискам нового в зрелом возрасте. Один мой друг после 40 лет увлекся бегом и стал… марафонцем! Сейчас он с успехом участвует в престижных международных марафонах и уже объездил полмира.

Стремиться к самореализации, развиваться и учиться – значит вкладывать в себя независимо от возраста.

Секрет 2: Слушать сердце

Сегодня время трендов, массированной рекламы. Им не так просто противостоять. Что может быть обиднее, чем поехать на последние деньги на модный экзотический курорт, а вернуться не отдохнувшей, а разочарованной? Я всегда выбираю по душе, доверяю себе и никогда не комплексую по этому поводу. Наш Кемери, считаю, ничуть не менее крутой курорт, а во многом еще и уникальный. Выбор в отношениях пары еще важнее. Душа и сердце – куда более мудрые советчики, чем холодный ум и сиюминутный расчет. От союза по любви рождаются прекрасные дети, они дарят матери безусловную любовь. От моих трех дочерей у меня уже пять внуков – ни с чем несравнимое счастье! Да и это не предел: живу в ожидании шестого внука.

Всегда выбирать по душе, заниматься любимым делом и щедро делиться любовью!

Секрет 3: Замечать подсказки судьбы

Замечать жизненные подсказки важно. Они приходят отовсюду, из мироздания, с небес. Я верующий человек, один из моих родственников был священнослужителем. Живу с осознанием, что любима богом, и меня ведут по жизни высшие силы.

В сложные моменты никогда не жалуюсь на судьбу, а обращаюсь за поддержкой в молитве, мысленно прошу и помощи рода. Любимого папу, которого уже давно нет, всегда помню, я словно живу под его незримым покровительством, получаю для себя нужную подсказку в принятии важного решения и духовную поддержку.

Секрет 4: Найти личный релакс

Если хотим работать и жить плодотворно, без релакса не обойтись. У каждого он свой, а у меня даже несколько. Не представляю своей жизни без них. Как бы ни была загружена, всегда выкраиваю для этого время.

Во-первых и в-главных, танцы! В ритме и движении отключаюсь от негативного буквально с первых тактов. Ощущение, что не просто танцую, а летаю... Магия танца имеет древние корни, она сродни медитации и способна вводить в транс.

Второй и не менее важный релакс – встреча с друзьями юности. Счастлива, что мы сохранили это наше братство! Как молоды мы были!.. Есть и будем. Юность с нами навсегда. Мне искренне жаль людей, утративших с годами связи с друзьями.

Встречи с друзьями юности – своеобразная «машина времени».

Секрет 5: «Фруктовый рай» круглый год

Пришла к этому легкому и вкусному коктейлю опытным путем. Нам, женщинам, так хочется часто чего-то вкусненького, сладкого дома и на работе. Многим знакома и привычка отрицательные эмоции чем-то «заесть». Одно плохо: цифры на весах сразу бьют тревогу. Мой легкий коктейль прост, но тоже с секретом – семена чиа. Они разбухают, вызывая продолжительное чувство сытости, плюс отлично чистят желудок. А также семена богаты омега-3 жирными кислотами, клетчаткой, белком, антиоксидантными минералами.

Для женщин весьма полезный бонус.

kokteil_iz_banana_i_klubniki_s_iogurtom-792177.jpg

Рецепт:

1 стаканчик нежирного йогурта, можно греческий йогурт, биолакто и др.

1/2 банана

3-4 свежие клубники

горстка ягод черники или малины

1 чайная ложка семян чиа

Готовим: банан, клубнику режем ножом на кусочки. Засыпаем все в йогурт, добавляем ягоды и семена чиа. Перемешиваем ложкой, выкладываем в бокал, и всем приятного аппетита! Нюанс: если использовать миксер или блендер, то смесь визуально будет не столь живописна, чем с цельными ягодами и яркими ароматными кусочками клубники.

Мы не хватаем звезд с неба – мы зажигаем новые звезды!

Твой шанс

Запись в студию Модельного агентства TERRI на 2025/26 год уже открыта!

Начало занятий 6 сентября, продолжительность курса – с сентября по июнь.

Приглашаем девушек и юношей с 12 до 20 лет.

В программе:

  • дефиле

  • позирование

  • хореография

  • актерское мастерство

  • колористика

  • декоративная косметика

  • стилистика

  • прически

  • профессиональный уход за волосами

  • этикет

  • основы моделинга

  • психология

  • рациональное питание

  • английский язык

!_OBLOZHKA_N4_210x297(+5mm).jpg

Подробности:

TERRI.LV

тел. +371 29760118, +371 67331454, E-MAIL:TERRI@APOLLO.LV

Мы находимся: KR. VALDEMARA 100, RĪGA, LATVIJA

Читайте нас также:
#мода
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Видео