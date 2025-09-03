Обнаружена неожиданная причина инфарктов — сердечные приступы могут возникать из-за скрытой инфекции

Ученые из Финляндии доказали, что сердечный приступ могут провоцировать бактерии, которые находятся в «спящем режиме». Это открытие — веская причина, чтобы задуматься о разработке новых методик диагностики и лечения патологий сердца.

Ишемическая болезнь сердца, тромбоз, гипертония, атеросклероз, вредные привычки, лишний вес и стресс — вот основные причины инфаркта миокарда и других сердечно-сосудистых заболеваний. Но ученые из Университета Тампере в Финляндии недавно сделали важное открытие в диагностике патологий сердца.

По словам экспертов, сердечные приступы могут возникать из-за скрытой инфекции. Результаты исследования опубликованы в Jornal of American Heart Association.

«Давно были предположения, что в развитии ишемической болезни сердца участвуют бактерии, но прямых и убедительных доказательств так никто и не приводил. Наше исследование продемонстрировало наличие генетического материала (ДНК) нескольких видов бактерий полости рта внутри атеросклеротических бляшек», — говорит профессор Пекка Кархунен, главный автор исследования.

Специалисты изучили биоматериал 121 человека — все испытуемые скончались от внезапного сердечного приступа, а также еще 96 человек, которые перенесли эндартерэктомию — операцию по удалению атеросклеротических бляшек.

Оказалось, что холестериновые бляшки в сосудах могут быть покрыты особой студенистой биопленкой, которая формируется бактериями в течение многих лет или даже десятилетий. Спящие бактерии внутри защищены как от иммунной системы человека, так и от антибиотиков, поскольку лекарства не могут проникнуть сквозь матрикс биопленки.

Однако у инфекции есть особый активатор, это может быть любой вирус извне — например, гриппа или ОРВИ. Иммунная система организма ослабевает и провоцирует активное размножение бактерий и воспалительный процесс.

Дальше запускается цепная реакция. Воспаление может вызвать разрыв фиброзной капсулы бляшки, что приведет к образованию тромба, а в конечном счете — к инфаркту миокарда.

Кстати, почти у 43% участников испытания ученые обнаружили в сосудах Streptococcus viridans. Эти бактерии в первую очередь становятся возбудителями воспалительных заболеваний ротовой полости, в частности кариеса. То есть нелеченые зубы — это действительно входные ворота для инфекции, которая может проникнуть глубоко в организм, затаиться там, а потом спровоцировать смертельно опасное заболевание.

Теперь ученые хотят разрабатывать новые диагностические и терапевтические стратегии для предотвращения и лечения инфаркта миокарда. Эксперты планируют как можно детальнее изучить взаимосвязь инфекционных заболеваний и сердечный приступов. Они уверены, что в будущем это поможет спасти тысячи жизней.