0 307

Люблю!
Дата публикации: 03.09.2025
Kleo
Осенняя винная карта: какие регионы особенно раскрываются в бархатный сезон

Винное путешествие осенью – это не только дегустации, но и возможность увидеть, как рождается вино. Осенние путешествия по винным регионам имеют особое очарование: погода становится мягче, туристов заметно меньше, а во многих странах именно осенью собирают виноград нового урожая. В это время виноградники начинают менять ярко-зеленый цвет на золотисто-багряный оттенок, и появляются первые молодые "осенние вина" сезона. Для ценителей это шанс попробовать вино прямо во время его рождения и ощутить атмосферу праздника урожая.

Франция: Бургундия и Эльзас

Во французской Бургундии сентябрь – время сбора винограда Шардоне и Алиготе, а к ноябрю здесь традиционно устраивают яркий фестиваль молодого вина нового урожая. Не менее заманчив ранней осенью маршрут по Эльзасу: поездка по живописной Эльзасской винной дороге ведет через уютные деревушки, где в разгар сбора урожая проходят местные винные праздники с дегустациями.

Грузия: Кахетия и праздник Ртвели

Грузия славится древними винодельческими традициями, и каждую осень здесь отмечают Ртвели – многодневный праздник сбора винограда. В главном винном регионе Кахетии сезон урожая обычно приходится на конец сентября, когда все родственники виноделов собираются вместе, чтобы целый день собирать спелый виноград и давить из него сок в больших чанах. По вечерам труд завершается щедрым застольем с народными тостами, песнями и танцами. Туристов на Ртвели тоже приглашают – им предлагают поучаствовать в сборе урожая и продегустировать вина из свежего винограда.

Италия: Тоскана и Пьемонт

Итальянские винодельческие регионы особенно притягательны осенью. В Тоскане сентябрь – время традиционной вендемии (сбора винограда): виноградники Кьянти золотятся, а почти в каждом городке устраивают праздники в честь урожая и молодого вина. В октябре наступает звездный час Пьемонта: холмы вокруг Альбы покрыты золотой листвой виноградников. В это же время в Альбе проходит знаменитая ярмарка белого трюфеля, куда съезжаются гурманы со всего мира, чтобы насладиться сочетанием трюфельных блюд и благородных вин Nebbiolo (например, Бароло и Барбареско).

Испания: Риоха

Испанская Риоха осенью дышит вином. В столице региона Логроньо ежегодно в конце сентября проходит праздник начала сбора винограда – знаменитая Фиеста де Сан Матео, официально открывающая винодельческий сезон. Во время этого фестиваля устраивают традиционное давление первых гроздей, а добытый виноградный сок торжественно подносят покровительнице Риохи. Гостей ждут народные гуляния: работают "винные фонтаны", жарятся барбекю, проходят костюмированные парады – и повсюду наливают молодое вино нового урожая.

#туризм #вино
Видео