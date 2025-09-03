Baltijas balss logotype
Отпуск в сентябре: эксперты назвали восемь прекрасных мест, где тепло в начале осени

Люблю!
Дата публикации: 03.09.2025
1001sovet
Отпуск в сентябре: эксперты назвали восемь прекрасных мест, где тепло в начале осени

Многие опытные туристы уже давно променяли традиционный летний отпуск на отдых в сентябре – тогда уже не так жарко, но еще достаточно комфортно для отдыха, а толпы уже не такие удручающие.

Эксперты Which? Travel назвали восемь прекрасных мест по всему миру, где тепло в первый месяц осени. Большинство из этих направлений находятся в Европе.

  • Бюджетно можно отдохнуть во французском городе Ла-Рошель, расположенном на атлантическом побережье – максимальная температура в сентябре там составляет +22°С.

  • Еще один отличный вариант для осеннего путешествия с ограниченным бюджетом – румынская столица Бухарест, где в сентябре температура воздуха может подниматься до +25°С.

  • За смесью культурного и пляжного отдыха можно ехать в третий по величине город Испании – Валенсию с максимальной сентябрьской температурой +28°С.

  • Также сентябрь – это отличное время для посещения португальского региона Алгарви, где летом обычно очень многолюдно. В первый месяц осени температура там также может подниматься до +28°С.

halkidiki.jpg

  • Еще одно замечательное место для пляжного осеннего отдыха – греческий полуостров Халкидики, который может прогреваться в сентябре до +25°С.

  • Последние отголоски тепла в пасмурной Британии стоит искать в приморском городке Сидмут на побережье залива Лайм в Английском проливе, где максимальная температура в сентябре составляет +18°С.

  • Те, кто может позволить себе дальнее путешествие, могут отправиться за теплом в японскую столицу Токио, где в сентбяре уже заметно меньше туристов, а столбик термометра может подниматься до +26°С.

  • Еще одно отличное дальнее осеннее направление – четвертый по величине австралийский город Перт, омываемый водами Индийского океана. Максимальная температура в сентябре там составляет +20°С, поскольку тогда там наоборот только начинается весна.

#отпуск
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

