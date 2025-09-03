Baltijas balss logotype
Хейт в сети: почему люди пишут гадости и как не принимать их близко к сердцу

Люблю!
Дата публикации: 03.09.2025
womanhit
Хейт в сети: почему люди пишут гадости и как не принимать их близко к сердцу

Хейтерские комментарии — это уже часть онлайн-реальности, нравится нам это или нет. В соцсетях легко наткнуться на людей, которые, казалось бы, находят радость в том, чтобы задеть или унизить других. Но за таким поведением часто скрывается неуверенность, скука или попытка самоутвердиться. Понимание этих мотивов помогает не принимать агрессию близко к сердцу и выстраивать здоровые границы. Психолог Радмила Бакирова дала советы, которые помогут реагировать на хейт грамотно и без вреда для себя.

Осознать причину хейта

Чаще всего негативные комментарии говорят не о вас, а о внутреннем состоянии автора. Люди пишут язвительные вещи, чтобы сбросить напряжение, привлечь внимание или почувствовать себя сильнее. «Иногда это банальная зависть или скука — интернет дает анонимность, а значит, и чувство вседозволенности. Понимание мотивов помогает воспринимать хейт не как личную атаку, а как отражение чужих проблем. Это снижает эмоциональную вовлеченность и позволяет реагировать спокойнее», — объясняет эксперт.

Не отвечать на провокации

Резкий ответ редко приводит к конструктивному диалогу, чаще наоборот — разжигает конфликт. Хейтеры именно этого и добиваются: они питаются вашей реакцией. Игнорирование может быть самым действенным способом — нет эмоций, нет интереса продолжать. В соцсетях есть инструменты блокировки и фильтрации комментариев, и ими стоит пользоваться. Такой подход помогает сохранить собственное спокойствие и не тратить энергию впустую.

Выстраивать личные границы

Важно помнить, что интернет-пространство можно и нужно настроить под себя. Удаление агрессивных комментариев или блокировка их авторов — это не слабость, а забота о своем психологическом здоровье. «Чем больше мы даем себе права защищать личное пространство, тем меньше воздействует чужая токсичность. Выстраивание границ — это не про уход от критики, а про фильтрацию деструктива. Качественная критика звучит иначе: уважительно и с аргументами», — подчеркивает психолог.

Поддерживать контакт с реальностью

Чтение негативных комментариев может искажать восприятие себя: кажется, что все против вас, даже если это всего несколько человек. Чтобы вернуть баланс, полезно общаться с людьми, которые ценят и поддерживают вас. В реальном окружении проще получить адекватную обратную связь и напомнить себе о собственных сильных сторонах. Уделяйте больше времени офлайн-активностям, чтобы не зацикливаться на виртуальном негативе. Чем крепче чувство собственной ценности, тем сложнее вас задеть чужими словами.

Использовать хейт для роста

Если среди негативных комментариев встречается конструктивная критика — это повод взглянуть на себя со стороны. Иногда полезно отсеять эмоции и услышать рациональное зерно: так хейт можно превратить в ресурс для развития. Однако важно отличать агрессию ради агрессии от реальных советов. Здоровая самооценка и навык фильтрации информации помогают не реагировать на все подряд. Такой подход учит вас расти, не теряя уверенности в себе.

#психология
