Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

5 главных бьюти-трендов осени 2025, которые можно и нужно повторять 0 320

Люблю!
Дата публикации: 04.09.2025
Kleo
5 главных бьюти-трендов осени 2025, которые можно и нужно повторять

Лакированные губы, растушеванные стрелки и растрепанные укладки... Рассказываем, как видят осенние бьюти-образы модные стилисты, и берем на заметку некоторые идеи.

Лаковые губы

Этой осенью визажистов особенно вдохновляют плотные, густые лаковые текстуры жидких помад и блесков, которые ловят каждый луч света на вашем лице и добавляют губам сочный объем. Цвета выбираем классические для сезона – от глубоких ягодных и винных до шоколадно-коричневых.

Несмотря на то, что четкий контур губ стал синонимом модного макияжа, некоторые визажисты предлагают размыть границы. Легкая гранжевая небрежность прекрасно сочетается с расслабленными осенними образами.

Кофе и шоколад – уютные и трендовые цвета, которые волшебно смотрятся на губах, если поддержать их в макияже. Например, добавить шоколадные тени на веки, а ресницы накрасить коричневой тушью. И не забываем: яркие лаковые оттенки помад неизбежно притягивают внимание к лицу, поэтому не стоит ими пользоваться, если есть несовершенства тона.

Депрессивные укладки

Нашумевший тренд, который взорвал наше представление о прекрасном. Эта укладка красноречиво намекает, что вы были заняты куда более важными делами, чем плойка.

Суть тренда: легкая сальность у корней (привет, сухой шампунь!), невесомые волны и торчащие в художественном беспорядке пряди. Отдельный шик – заправить волосы под шарф, пальто или свитер.

vol.jpg

Серебряные тени

Ностальгия по нулевым захлестнула подиумы и вдохновила создателей осенних коллекций на то, чтобы внести серебряные оттенки в сезонные палетки. Серый металлик вышел у Chanel, Rabanne и других брендов.

Визажисты советуют наносить серебряные тени мокрым спонжем или пальцем на всё подвижное веко для яркого влажного эффекта, напоминающего фольгу.

Не готовы к плотному серебру на веках? Попробуйте макияж с серебряными бликами. Легкая полупрозрачная дымка красиво сочетается с синими стрелками: получается образ с нотками футуристичности, который без проблем можно вписать в обычную реальность.

Сияющая кожа

Один из всеми любимых трендов – "glow skin", который украшает всех и каждого, по-прежнему в числе самых актуальных. Сияющая, словно влажная кожа – ровная, естественная, красивая!

В помощь вам увлажняющие сыворотки, кремовые хайлайтеры и светоотражающие тональные средства с легкими текстурами. Наносите хайлайтер на самые высокие точки лица: скулы, переносицу, надбровные дуги, на кончик носа. Цель – создать эффект внутренней подсветки.

Много хайлайтера не бывает. Смело закрепляйте кремовый хайлайтер сухой сияющей пудрой: главное – чтобы текстура была мелкодисперсной, без крупных блесток.

kozha.jpg

Растушеванные стрелки

Черные классические стрелки в этом сезоне уступят место необычным аналогам. Для осенних показов фэшн-стилисты рисовали моделям двойные стрелки, напоминающие хвост ласточки, и гранжевую ассиметричную подводку век...

...К счастью, в тренд попали и стрелки, которые легко впишутся в обычную жизнь, далекую от подиумов и красных дорожек, – растушеванные.

Растушеванную стрелку можно нарисовать несколькими способами. Самый простой – с помощью теней (но нужно использовать базу, иначе стрелки долго не продержатся). Вариант посложнее – при помощи кайала для глаз. Действовать нужно быстро, пока он не высох и не сцепился с поверхностью кожи. Но результат того стоит: растушеванный кайал держится, пока не смоешь его вечером!

Читайте нас также:
#красота
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Тревожные звоночки: если вы замечаете это — отношения стоит прекратить
Тревожные звоночки: если вы замечаете это — отношения стоит прекратить
Секрет молодости 67-летней Мадонны: что такое макробиотическая диета
Секрет молодости 67-летней Мадонны: что такое макробиотическая диета
Опасна ли сушка волос феном? Разбираем плюсы и минусы
Опасна ли сушка волос феном? Разбираем плюсы и минусы
«Не отпускает»: почему некоторые расставания «болят» годами, и что это говорит о вас
«Не отпускает»: почему некоторые расставания «болят» годами, и что это говорит о вас
Любовь и стиль: Ричард Гир и его супруга покорили Милан
Любовь и стиль: Ричард Гир и его супруга покорили Милан 131
Необычные симптомы сердечной болезни: от усталости до чихания
Необычные симптомы сердечной болезни: от усталости до чихания 139
Яркость, слои и деним: чем запомнилась миланская неделя моды SS26
Яркость, слои и деним: чем запомнилась миланская неделя моды SS26 108
Опасные соседи для вашего смартфона
Опасные соседи для вашего смартфона 153

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Синоптики рассказали, чего ожидать от погоды во вторник
Наша Латвия
Синоптики рассказали, чего ожидать от погоды во вторник 5
скриншот Facebook.com
Политика
«Бедняжка, чего нос опустил!?» Грустного Кариньша на велосипеде высмеяли в соцсетях 81
Возможно, космос не такой, как мы думаем: представлена самая большая симуляция Вселенной
Техно
Возможно, космос не такой, как мы думаем: представлена самая большая симуляция Вселенной 50
Тревожные звоночки: если вы замечаете это — отношения стоит прекратить
Люблю!
Тревожные звоночки: если вы замечаете это — отношения стоит прекратить 54
Могучее изделие подняло дух украинцев. Иконка видео
В мире
Украинский подводный дрон TLK-1000 угрожает Крымскому мосту и базам ЧФ 75
Секрет молодости 67-летней Мадонны: что такое макробиотическая диета
Люблю!
Секрет молодости 67-летней Мадонны: что такое макробиотическая диета 82
Синоптики рассказали, чего ожидать от погоды во вторник
Наша Латвия
Синоптики рассказали, чего ожидать от погоды во вторник 5
скриншот Facebook.com
Политика
«Бедняжка, чего нос опустил!?» Грустного Кариньша на велосипеде высмеяли в соцсетях 81
Возможно, космос не такой, как мы думаем: представлена самая большая симуляция Вселенной
Техно
Возможно, космос не такой, как мы думаем: представлена самая большая симуляция Вселенной 50

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео