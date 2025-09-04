Baltijas balss logotype
Ароматная заправка для супа: зимой блюдо с ней будет готово за 10 минут

Люблю!
Дата публикации: 04.09.2025
1001sovet
Ароматная заправка для супа: зимой блюдо с ней будет готово за 10 минут

Когда за окном холодно и хочется чего-то горячего, заправка для супа на зиму может стать настоящим спасением. Она ускорит приготовление первого блюда - согревающий ужин будет на столе крайне быстро.

Эта заготовка получается вкусной и насыщенной.

Заправка для супа на зиму из моркови и лука

Ингредиенты:

  • килограмм моркови;

  • два-три болгарских перца;

  • килограмм репчатого лука;

  • 150 миллилитров растительного масла;

  • два литра томатного сока;

  • два лавровых листа;

  • пять душистых перцев;

  • 0,5 чайной ложки соли;

  • 0,5 чайной ложки молотого черного перца;

  • несколько столовых ложек уксуса (9%).

Приготовление:

  • Морковь натираем на крупной терке, а лук и перец нарезаем небольшими кусочками. На сковороде разогреваем масло, обжариваем лук и морковь до мягкости, но не румяним.

  • Перекладываем их в кастрюлю и заливаем томатным соком. Всыпаем специи, доводим до кипения и варим около 20 минут на среднем огне.

  • Добавляем перец и варим еще 10 минут. Заправка для супа на зиму из моркови и лука и перца готова.

  • Раскладываем ее по стерилизованным банками. На литр объема вливаем столовую ложку уксуса, закрываем крышками, переворачиваем и оставляем укутанными до остывания.

Оставить комментарий

Видео