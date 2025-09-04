Ароматная заправка для супа: зимой блюдо с ней будет готово за 10 минут

Эта заготовка получается вкусной и насыщенной.

Заправка для супа на зиму из моркови и лука

Ингредиенты:

Приготовление:

Морковь натираем на крупной терке, а лук и перец нарезаем небольшими кусочками. На сковороде разогреваем масло, обжариваем лук и морковь до мягкости, но не румяним.

Перекладываем их в кастрюлю и заливаем томатным соком. Всыпаем специи, доводим до кипения и варим около 20 минут на среднем огне.

Добавляем перец и варим еще 10 минут. Заправка для супа на зиму из моркови и лука и перца готова.