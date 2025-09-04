Ароматная заправка для супа: зимой блюдо с ней будет готово за 10 минут

Когда за окном холодно и хочется чего-то горячего, заправка для супа на зиму может стать настоящим спасением. Она ускорит приготовление первого блюда - согревающий ужин будет на столе крайне быстро.
Эта заготовка получается вкусной и насыщенной.
Заправка для супа на зиму из моркови и лука
Ингредиенты:
-
килограмм моркови;
-
два-три болгарских перца;
-
килограмм репчатого лука;
-
150 миллилитров растительного масла;
-
два литра томатного сока;
-
два лавровых листа;
-
пять душистых перцев;
-
0,5 чайной ложки соли;
-
0,5 чайной ложки молотого черного перца;
-
несколько столовых ложек уксуса (9%).
Приготовление:
-
Морковь натираем на крупной терке, а лук и перец нарезаем небольшими кусочками. На сковороде разогреваем масло, обжариваем лук и морковь до мягкости, но не румяним.
-
Перекладываем их в кастрюлю и заливаем томатным соком. Всыпаем специи, доводим до кипения и варим около 20 минут на среднем огне.
-
Добавляем перец и варим еще 10 минут. Заправка для супа на зиму из моркови и лука и перца готова.
-
Раскладываем ее по стерилизованным банками. На литр объема вливаем столовую ложку уксуса, закрываем крышками, переворачиваем и оставляем укутанными до остывания.
