Как справиться с нежелающим учиться подростком: советы родителям «нехочух»

Люблю!
Дата публикации: 04.09.2025
womanhit
Как справиться с нежелающим учиться подростком: советы родителям «нехочух»

Родители подростков далеко не так сильно рады первому сентября, нежели мамы и папы младшеклассников. Начиная с 6 класса некогда прилежные дети превращаются в невыносимых «нехочух». Уроки делают из-под палки, начинают прогуливать, грубить педагогам. Ежевечерняя проверка домашних заданий для мам становится сущим адом. Хоть из дому беги. Однако клинический психолог Дарья Живина посоветовала понять и простить свое чадо. Нежелание учиться — временное явление, связанное не с испортившимся характером, а с возрастными перестройками.

«Ребенок остается все еще ребенком, но уже ощущает изменения в организме, определенные психологические, эмоциональные метаморфозы, в связи с которыми начинают приравнивать себя ко взрослому человеку. Исходя из этого, очень важно понимать, как же мотивировать ребенка к дальнейшей учебе», — поясняет эксперт.

Вычленяем любимые предметы

Не бывает так, чтобы школьник ненавидел все дисциплины. Наверняка, есть такие, которые ему интересны и даются легче. Ну или, по крайней мере, раздражают меньше остальных. На них-то и стоит делать упор в первую очередь.

Никаких кружков и секций

Если в жизни подростка настал этап сопротивления, важно немного отпустить вожжи. Неправильно будет нагружать его дополнительными занятиями, когда он и основные делать не желает. В случае, если ребенок сам тяготеет к какому-либо хобби или спорту, то запрещать этого не нужно.

А, может, дело в буллинге?

Конфликты в школе — давно обычное явление. И если ваше чадо стало объектом травли, необходимо аккуратно с ним поговорить. «Подростки очень уязвимы, и иногда нежелание посещать школу, отказ от 1 сентября, психосоматические заболевания, которые очень часто в этот промежуток начинают проявляться, связаны именно с тем, что в коллективе есть какие-то неприятности», — говорит психолог.

К слову, неразделенная любовь может тоже нагрянуть в проблемном подростковом возрасте. Переживания, ощущение собственной никчемности не способствуют успешному учебному процессу.

Главное помнить, что в любой ситуации лучше быть на стороне собственного ребенка. Попытайтесь вспомнить свои школьные годы и невзгоды. И не напирайте, требуя исключительно пятерок. Трудный возраст минует, а испорченные отношения еще долго будут отравлять жизнь вам обоим.

#дети и родители #школа
Оставить комментарий

