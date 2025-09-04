Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

«Момент у дверной ручки»: что это такое, и почему он разрушает ваши отношения 0 352

Люблю!
Дата публикации: 04.09.2025
BB.LV
«Момент у дверной ручки»: что это такое, и почему он разрушает ваши отношения

Представьте: вы уже прощаетесь, хватаетесь за ручку двери или нажимаете кнопку «завершить звонок», и в этот момент партнер признается, что он не знает, счастлив ли с вами. Случайности здесь нет: мы наблюдаем закономерный поведенческий паттерн, о котором американский психолог Марк Треверс писал в колонке для Forbes.

Эксперты подчеркивают: подобные признания не случайны. Обычно они связаны со страхом конфликта, нежеланием открыто говорить о чувствах или с тем, что эмоции накопились и выплеснулись в самый неожиданный момент.

Человек будто сбрасывает на вас «бомбу» и сразу уходит, чтобы не видеть реакцию и не втягиваться в диалог.

Почему мы говорим самое важное в последний момент

У явления несколько причин:

  • Страх конфликта. Люди боятся спровоцировать слезы или скандал, поэтому выбирают момент, когда уже невозможно продолжать разговор.

  • Позднее осознание. Бывает, проблема становится очевидной только в процессе беседы, и ее озвучивают в финале.

  • Защита от уязвимости. Сказал и тут же закрыл дверь, оставив между вами дистанцию. Не нужно выдерживать паузу, смотреть в глаза и ощущать в том числе собственную ранимость.

  • Иллюзия, что все пройдет. Некоторые надеются, что проблема решится сама, поэтому откладывают трудный разговор, пока эмоции не выходят наружу в очень неудобной форме.

Чем опасен «момент у дверной ручки»

На первый взгляд может показаться, что это мелочь: ведь озвучено то, что наболело. Однако на деле эффект противоположный.

  • Подрыв доверия. Партнер перестает ощущать, что рядом безопасно, ведь важные слова звучат как выстрел.

  • Постоянное ожидание плохого. Атмосфера в отношениях становится тревожной: человек начинает ждать, что снова услышит что-то неприятное у порога.

  • Увеличение дистанции. Вместо того чтобы обсудить проблему, пара выбирает молчание — один боится, другой обижается, а в итоге оба отдаляются.

  • Формирование паттерна. Если привычка закрепляется, общение превращается в серию эмоциональных мин: вроде все спокойно, но взрыв может произойти в любой момент.

Как поговорить правильно

По словам Треверса, самое важное — научиться замечать в себе желание озвучить непростые слова именно в последние секунды встречи. В этот момент стоит сделать паузу и объяснить честно: «Я хочу обсудить это, но, возможно, не прямо сейчас, поэтому давай вернемся к этому вечером».

Несколько техник от психологов

Регулярные проверки. Короткие разговоры и фразы вроде «Как мы себя чувствуем?» или «Что тебе сейчас важно?» помогают не копить недосказанное.

Договоренность. Если тема тяжелая, лучше назначить время для нее и предупредить, что вам нужно поговорить, предложить обсудить ее завтра после работы. Подход снижает тревогу и дает чувство контроля.

Честные формулировки. Вместо обрывочных и неприятных фраз в духе «это твои проблемы» лучше сказать «мне важно это обсудить».

Реакция в моменте. Если партнер озвучил что-то болезненное «на выходе», не стоит взрываться. Лучше отложите разговор до того, пока вы не успокоитесь.

Отношения держатся на умении создавать безопасное пространство для разговора. «Момент у дверной ручки» разрушает доверие и превращает диалог в хаотичный обмен колкостями. Чтобы этого избежать, важно вовремя делиться переживаниями и быть готовым услышать другого.

Любовь становится крепче не благодаря эффектным признаниям в конце встречи, а благодаря небольшим ежедневным сигналам, что вы рядом, слышите возлюбленного и что вам важно, что чувствует вторая половина. Именно тогда появляется ощущение опоры, ради которого и строятся отношения.

the-day

Читайте нас также:
#психология
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Откроется персональная выставка армянской фотохудожницы Наиры Косян о стандартах красоты и принятии себя
Откроется персональная выставка армянской фотохудожницы Наиры Косян о стандартах красоты и принятии себя
Тревожные звоночки: если вы замечаете это — отношения стоит прекратить
Тревожные звоночки: если вы замечаете это — отношения стоит прекратить
Секрет молодости 67-летней Мадонны: что такое макробиотическая диета
Секрет молодости 67-летней Мадонны: что такое макробиотическая диета
Опасна ли сушка волос феном? Разбираем плюсы и минусы
Опасна ли сушка волос феном? Разбираем плюсы и минусы
«Не отпускает»: почему некоторые расставания «болят» годами, и что это говорит о вас
«Не отпускает»: почему некоторые расставания «болят» годами, и что это говорит о вас 128
Любовь и стиль: Ричард Гир и его супруга покорили Милан
Любовь и стиль: Ричард Гир и его супруга покорили Милан 131
Необычные симптомы сердечной болезни: от усталости до чихания
Необычные симптомы сердечной болезни: от усталости до чихания 141
Яркость, слои и деним: чем запомнилась миланская неделя моды SS26
Яркость, слои и деним: чем запомнилась миланская неделя моды SS26 109

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Откроется персональная выставка армянской фотохудожницы Наиры Косян о стандартах красоты и принятии себя
Люблю!
Откроется персональная выставка армянской фотохудожницы Наиры Косян о стандартах красоты и принятии себя 0
Синоптики рассказали, чего ожидать от погоды во вторник
Наша Латвия
Синоптики рассказали, чего ожидать от погоды во вторник 5
скриншот Facebook.com
Политика
«Бедняжка, чего нос опустил!?» Грустного Кариньша на велосипеде высмеяли в соцсетях 83
Возможно, космос не такой, как мы думаем: представлена самая большая симуляция Вселенной
Техно
Возможно, космос не такой, как мы думаем: представлена самая большая симуляция Вселенной 51
Тревожные звоночки: если вы замечаете это — отношения стоит прекратить
Люблю!
Тревожные звоночки: если вы замечаете это — отношения стоит прекратить 57
Могучее изделие подняло дух украинцев. Иконка видео
В мире
Украинский подводный дрон TLK-1000 угрожает Крымскому мосту и базам ЧФ 75
Откроется персональная выставка армянской фотохудожницы Наиры Косян о стандартах красоты и принятии себя
Люблю!
Откроется персональная выставка армянской фотохудожницы Наиры Косян о стандартах красоты и принятии себя 0
Синоптики рассказали, чего ожидать от погоды во вторник
Наша Латвия
Синоптики рассказали, чего ожидать от погоды во вторник 5
скриншот Facebook.com
Политика
«Бедняжка, чего нос опустил!?» Грустного Кариньша на велосипеде высмеяли в соцсетях 83

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео