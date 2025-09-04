Baltijas balss logotype
Не только «Павлова»: 6 блюд, названных в честь знаменитостей

Люблю!
Дата публикации: 04.09.2025
Kleo
Не только «Павлова»: 6 блюд, названных в честь знаменитостей

Многие десерты и блюда носят имена реальных людей. За каждым таким названием скрывается своя история — от балерины Павловой до фаворитки короля.

История гастрономии полна имен, которые перекочевали из светских салонов на страницы кулинарных книг. Многие блюда и десерты мы едим, даже не догадываясь, что когда-то они были посвящены конкретным людям – актрисам, политическим деятелям и даже фавориткам королей.

"Павлова"

Воздушный десерт из безе со сливками и фруктами был создан в честь легендарной русской балерины Анны Павловой. Считается, что впервые его приготовили в Новой Зеландии или Австралии в 1920-х годах, когда балерина гастролировала там. Споры о том, кто именно был первым автором, ведутся до сих пор, но одно ясно: легкий десерт должен был отразить нежность и изящество танцовщицы.

"Наполеон"

Слоеный торт, любимый во многих странах, никак не связан с французским императором. На самом деле название связано с "наполеонским" слоеным пирогом из Неаполя (Napolitain), который позже был переосмыслен русскими кондитерами. В XIX веке он приобрел праздничный статус в России и закрепился как символ победы над Наполеоном.

Шарлотка

Простой яблочный пирог известен во всем мире, но его история гораздо изящнее, чем кажется. По одной из версий, он был назван в честь Шарлотты Мекленбург-Стрелицкой, супруги британского короля Георга III. Другая легенда говорит о влюбленном кондитере, посвятившем десерт девушке Шарлотте. Интересно, что шарлотка имеет французские корни, но известна как "charlotte à la russe".

"Захер"

Один из самых знаменитых тортов Австрии получил имя своего создателя – юного кондитера Франца Захера. В 1832 году он придумал шоколадный торт с абрикосовым джемом и глазурью по заказу венского князя Меттерниха. Спустя десятилетия "Захер" стал визитной карточкой Вены, а одноименный отель подает оригинальную версию десерта до сих пор.

"Помпадур"

Французская кухня XVIII века подарила немало блюд, названных в честь фаворитки короля Людовика XV – маркизы де Помпадур. Она славилась утонченным вкусом, а потому не удивительно, что ее именем стали называть десерты, мясные блюда и соусы, популярные при дворе.

Тарт Татен

Классический французский пирог с карамелизированными яблоками появился благодаря случайности. Сестры Стефани и Каролина Татен из Орлеана однажды забыли положить тесто под яблоки и перевернули пирог после выпечки. Ресторанный успех был мгновенным, и десерт быстро получил их фамилию.

#еда
Оставить комментарий

