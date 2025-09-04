Baltijas balss logotype
Пижамный костюм, жакет и лоферы: 5 вещей, которые должны быть в осеннем гардеробе 0 320

Люблю!
Дата публикации: 04.09.2025
1001sovet
Пижамный костюм, жакет и лоферы: 5 вещей, которые должны быть в осеннем гардеробе

В этом сезоне в моде комфорт, неожиданные сочетания и яркие акценты.

Осенью 2025 дизайнеры предлагают обновить гардероб актуальными и удобными вещами, которые легко сочетаются между собой и помогают создать стильный образ на каждый день. В этом сезоне в моде комфорт, неожиданные сочетания и яркие акценты. О том, какие вещи точно следует добавить в свой осенний гардероб, рассказывает стилист и fashion-инфлюенсер Виктория Жир.

Лоферы - замена кедам и балеткам

Лоферы - это стильная и удобная альтернатива кедам, кроссовкам и балеткам.

Особое внимание она советует обратить на яркие модели, а также обувь с принтами - зебра, леопард или коровий.

loferi.jpg

В тренде также фактурность (например, ворсистые материалы) и металлические оттенки, включая золото.

Пижамный комплект - универсальный и модный

pizam_3.jpg

Пижамный стиль продолжает держать позиции. Стилист советует иметь в гардеробе пижамные рубашки, которые можно носить с юбками, бермудами или шортами - как на показах Prada.

А пижамные брюки прекрасно сочетаются со свитерами, рубашками и даже пиджаками - это эстетика Lazy Luxury, которая сейчас набирает популярность.

Удлиненный жакет - альтернатива пальто

Последняя вещь, которую стилист советует обязательно приобрести - удлиненный жакет.

zaket-_5.jpg

zaket-_4.jpg

zak_4.jpg

Это не кардиган и не пальто, а универсальный элемент демисезонного гардероба, визуально удлиняющий силуэт и создающий правильную вертикаль. Его можно носить с чем угодно - от спортивного костюма до платья или джинсов.

Массивные серьги - акцент в портретной зоне

Аксессуары остаются важнейшим элементом стиля.

Стилист рекомендует обратить внимание на массивные серьги или моносерьги - они создают выразительный акцент в зоне лица независимо от того, что на вас одет. Это особенно актуально для встреч в Zoom или прямых эфиров в Instagram.

Элементы спортивного стиля

Обязательно нужно иметь в гардеробе что-то из спортивного стиля - худи, бомбер или анорак. Эти вещи формируют модный оверсайз-силуэт, напоминающий букву D.

Жакет с платьем, худи с шелковым платьем или анорак с юбкой - такие комбинации выглядят современно, и для них не нужно кардинально менять гардероб.

