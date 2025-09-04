Звезда на кухне: Дэвид Бекхэм поделился семейными кадрами из Италии

Футболист Дэвид Бекхэм, как известно, увлекается садоводством. Помимо этого, прославленный спортсмен не прочь провести время и на кухне. Накануне он опубликовал соответствующие кадры в своем блоге. Дэвид показал подписчикам семейные мини-каникулы в Италии. Старший сын спортсмена вновь все пропустил.

В центре внимания оказались не только солнечные пейзажи, но и совместное приготовление еды под руководством Дэвида и опытных наставников. Футболист запечатлел всех своих любимых. На кадрах отметилась супруга спортсмена Виктория, а также его дети — сыновья Круз и Ромео и дочь Харпер. Не хватало только старшего наследника пары — Бруклина.

Cоцсети.

«Хотел, чтобы у детей остались воспоминания об обычной итальянской семье, и это вау», — написал Бекхэм под серией снимков.

Бруклин, как известно, уже весьма продолжительное время не ладит со своей семьей. Все началось пару лет назад, когда молодой человек женился на актрисе Николе Пельтц. Дочь бизнесмена-миллиардера тогда отказалась выходить замуж в платье бренда Виктории.

Какое-то время казалось, что им удалось замять назревающий конфликт, но это, судя по всему, не так. Бекхэм-старший начал игнорировать дни рождения своих близких. Помимо прочего, Бруклин и Никола не позвали Дэвида и Викторию на обновление своих клятв.