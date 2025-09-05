5 продуктов, которые нельзя хранить в морозилке

Есть еда, которая после заморозки теряет не только часть полезных свойств, но и текстуру и вкус. Использовать ее для готовки уже не получится.

В современном мире, когда времени на готовку обычно в обрез, заморозка становится настоящим спасением. Большинство продуктов отлично сохраняет вкусовые свойства в холоде, мороз только продлевает срок хранения.

Однако есть пища, которую замораживать не стоит. Вот пять примеров блюд и продуктов, которые после заморозки изменят текстуру или станут несъедобными.

Жирное и жареное

Картошка во фритюре, блюда в темпуре или панировке, обжаренные куриные стрипсы — все эти хрустящие блюда превратятся в непонятную влажную кашу после заморозки. Исключение — полуфабрикаты, которые заморозили на производстве.

Вареные яйца

Решили сварить яйца впрок? Лучше оставить их храниться в холодильнике. Мороз превращает белки в нечто резиновое и водянистое.

Кроме того, замороженные в сыром виде яйца могут быть опасны для здоровья. Жидкий белок под воздействием низкой температуры расширится, на скорлупе появятся трещины. Через них внутрь могут проникнуть опасные бактерии.

Можно отдельно заморозить желтки, но для этого их придется смешать с солью или сахаром.

Овощи с большим количеством воды внутри

Огурцы в холодное время года стоят дороже, однако заморозить их впрок не выйдет. Это касается также листьев салата и других овощей, в которых есть много воды. После разморозки эти продукты потеряют форму и станут кашеобразными. Есть такое — сомнительное удовольствие.

Замораживать водянистые овощи имеет смысл только в случае, если вы планируете добавлять их в суп, смузи или соус.

Лучший способ насладиться огурцами зимой — заранее приготовить маринованные огурчики. Подробнее о том, как сделать это и сохранить максимум полезных свойств овоща, можно ЗДЕСЬ.

Йогурт и сливки

Замороженный йогурт после разморозки может расслаиваться, становиться зернистым или водянистым. То же касается сливок: они теряют свою кремовую текстуру.

Их лучше держать в холодильнике. Кстати, распространенная привычка ставить йогурты и другие кисломолочные продукты в дверцу холодильника тоже до добра не доведет. Именно в этой зоне самая высокая температура — в районе 8 градусов выше нуля.

Мягкие сыры

Бри, фета, крем-сыр и другие мягкие сыры после разморозки теряют текстуру и форму, становятся водянистыми. Имеет смысл заморозить мягкий сыр только в случае, если вы планируете добавлять его в соус для пасты или запеканку, пишет издание Daily Mail.

Грамотная разморозка

Как отмечают эксперты компании Which, если вы хотите разморозить продукт вроде мяса или молока, то лучше оставить его в холодильнике, а не при комнатной температуре.

Кроме того, специалисты напомнили еще об одним важном нюансе. Замораживать можно только изначально пригодные к употреблению, непросроченные продукты. Курицу с истекшим сроком годности заморозка точно не спасет.