Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Идеальное очищение лица в 20 и 40 лет: советы визажиста 0 187

Люблю!
Дата публикации: 05.09.2025
1001sovet
Идеальное очищение лица в 20 и 40 лет: советы визажиста

Красивое, сияющее лицо начинается не с тонального крема или хайлайтера, а с правильного ухода за кожей. Один из главных этапов — очищение, которое не только удаляет макияж и загрязнения, но и готовит кожу к дальнейшему уходу.

Визажист и автор страницы mister.makeupartist рассказал о методе двойного очищения, который стал золотым стандартом в бьюти мире. Но важно помнить, что в 20 и 40 лет кожа имеет разные потребности и подход к очищению тоже отличается.

Как работает двойная очистка

Этот метод пришел к нам из Кореи и заключается в том, что кожа очищается в два этапа:

  • Масло или бальзам — растворяет макияж, солнцезащитный крем, излишки себума и грязь.

  • Пенка или гель — убирает остатки масла, пыль и другие загрязнения, которые не растворились на первом этапе.

В результате кожа не только чистая, но и максимально готова к нанесению сывороток и кремов. Регулярное двойное очищение снижает риск появления черных точек и высыпаний, а также помогает поддерживать здоровый микробиом кожи.

В 20 лет готовьте кожу к будущему

В молодом возрасте кожа еще имеет высокий уровень естественной регенерации и увлажнения. Но именно сейчас важно сформировать привычку тщательно очищать лицо, чтобы предотвратить появление преждевременных морщин и высыпаний.

  • Используйте легкие масляные очистители с витамином Е, зеленым чаем или гиалуроновой кислотой.

  • Обязательно эмульгируйте масло, добавь немного теплой воды, чтобы оно превратилось в нежное молочко. Это поможет избежать забитых пор.

  • На втором этапе подойдет мягкая пенка или гель без агрессивных сульфатов.

Лайфхак: если вы часто пользуетесь стойким макияжем, лучше брать гидрофильные масла, они растворяют даже водостойкую косметику.

В 40 лет берегите чувствительность и упругость

После 35-40 лет кожа становится тоньше, чувствительнее, теряет эластичность и быстрее реагирует на агрессивные средства. Поэтому главное правило — очищать мягко, но эффективно.

  • Выбирайте питательные масла с авокадо, миндалем или скваланом, они не только снимают макияж, но и ухаживают за кожей.

  • Избегайте агрессивных ПАВ: вместо сильной пены выбирайте кремовые или энзимные очистители, которые не пересушивают.

  • Добавьте в рутину легкий массаж во время умывания, он стимулирует микроциркуляцию и улучшает цвет лица.

Совет: в зрелом возрасте не стоит ограничиваться только водой по утрам, ночные кремы и себум тоже нужно смывать, чтобы кожа лучше «дышала».

Распространенные ошибки в очистке

  • Влажные салфетки вместо умывания — они лишь размазывают макияж, а не снимают его.

  • Чрезмерное трение — травмирует кожу и провоцирует купероз.

  • Неправильное ополаскивание — остатки масла без эмульгации могут стать причиной высыпаний.

  • Двойное очищение — это не прихоть, а инвестиция в здоровье и красоту кожи. В 20 лет оно помогает бороться с высыпаниями и делает кожу сияющей, а после 40 — сохраняет ее мягкой, гладкой и более молодой на вид

Читайте нас также:
#красота
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Откроется персональная выставка армянской фотохудожницы Наиры Косян о стандартах красоты и принятии себя
Откроется персональная выставка армянской фотохудожницы Наиры Косян о стандартах красоты и принятии себя
Уход за бижутерией: как правильно чистить и хранить украшения
Уход за бижутерией: как правильно чистить и хранить украшения
Тревожные звоночки: если вы замечаете это — отношения стоит прекратить
Тревожные звоночки: если вы замечаете это — отношения стоит прекратить
Секрет молодости 67-летней Мадонны: что такое макробиотическая диета
Секрет молодости 67-летней Мадонны: что такое макробиотическая диета
Опасна ли сушка волос феном? Разбираем плюсы и минусы
Опасна ли сушка волос феном? Разбираем плюсы и минусы 93
«Не отпускает»: почему некоторые расставания «болят» годами, и что это говорит о вас
«Не отпускает»: почему некоторые расставания «болят» годами, и что это говорит о вас 130
Любовь и стиль: Ричард Гир и его супруга покорили Милан
Любовь и стиль: Ричард Гир и его супруга покорили Милан 131
Необычные симптомы сердечной болезни: от усталости до чихания
Необычные симптомы сердечной болезни: от усталости до чихания 141

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Откроется персональная выставка армянской фотохудожницы Наиры Косян о стандартах красоты и принятии себя
Люблю!
Откроется персональная выставка армянской фотохудожницы Наиры Косян о стандартах красоты и принятии себя 2
Уход за бижутерией: как правильно чистить и хранить украшения
Люблю!
Уход за бижутерией: как правильно чистить и хранить украшения 0
Синоптики рассказали, чего ожидать от погоды во вторник
Наша Латвия
Синоптики рассказали, чего ожидать от погоды во вторник 8
скриншот Facebook.com
Политика
«Бедняжка, чего нос опустил!?» Грустного Кариньша на велосипеде высмеяли в соцсетях 88
Возможно, космос не такой, как мы думаем: представлена самая большая симуляция Вселенной
Техно
Возможно, космос не такой, как мы думаем: представлена самая большая симуляция Вселенной 52
Тревожные звоночки: если вы замечаете это — отношения стоит прекратить
Люблю!
Тревожные звоночки: если вы замечаете это — отношения стоит прекратить 59
Откроется персональная выставка армянской фотохудожницы Наиры Косян о стандартах красоты и принятии себя
Люблю!
Откроется персональная выставка армянской фотохудожницы Наиры Косян о стандартах красоты и принятии себя 2
Уход за бижутерией: как правильно чистить и хранить украшения
Люблю!
Уход за бижутерией: как правильно чистить и хранить украшения 0
Синоптики рассказали, чего ожидать от погоды во вторник
Наша Латвия
Синоптики рассказали, чего ожидать от погоды во вторник 8

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео