Перед нами в ближайшие 3-4 месяца – самые сложные вызовы. Нет, это мы пока не про реформы медицины, а про снег-дождь, ледяную кашу под ногами, а также миллиарды бактерий и вирусов в общественном транспорте. Зимний сезон заполняет коридоры поликлиник и докторатов.

И депутаты Сейма тоже, оказывается, люди – на подкомиссии по общественному здоровью выясняли, где у нас можно подлечиться.

Как страшно жить

Ловите зайфхак: если в следующий раз вас хоть в дискуссии в соцсети, хоть в обыкновенном разговоре упрекнут в отсутствии патриотизма, не забудьте такой аргумент – показатели Минздрава в декабре 2025 года:

ожидаемая продолжительность жизни новорожденных в Латвии на 6 лет ниже, чем в среднем в ЕС;

мужчины в Латвии живут почти на 10 лет меньше женщин;

только половина жителей Латвии считает, что у них хорошее здоровье.

Естественно, ведомство Хосама Абу Мери («Новое Единство») вручает пациентам самориск: мол, курение и алкоголь сильно ухудшают здоровье, особенно у мужчин, да и ожирение в Латвии констатируется чаще, чем в среднем в ЕС. Однако, медицина тоже, увы, признает долю вины:

долго ждать лечение: квоты и низкие тарифы мешают доступу;

медико-предотвратимая смертность в Латвии в 2 раза выше, чем в среднем по ЕС;

нет улучшений в смертности в течение 30 дней после инфаркта или инсульта;

в Латвии – один из самых высоких показателей мужских самоубийств в ЕС.

Печальная действительность. И, что характерно, она не в режиме гибридной войны иностранными клеветниками сообщается, а в процессе официального заседания рабочего органа парламента.

Кому помогает помощник врача

"Базовый" медперсонал, который должен оказывать неотложную медпомощь, в Латвии в дефиците. Регистр насчитывает 4366 человек, в профессии заняты 3471. Медсестер "на словах" – 11 823, работает по профессии – 9200.

Людей не хватает по разным причинам:

В 1990-е годы в Латвии образовался 10-летний разрыв, когда не присваивали квалификацию среднего медперсонала. Снова учить на помощников врачей, они же – фельдшеры, стали в 2004 году. Сейчас считается, что за 3 года в колледже дают "профессионального высшего образования краткого цикла". Однако, если постараться, то можно получить диплом и за 9 месяцев – по линии Европейских структурных фондов. В настоящее время обучается 57 человек, до июня 2026 года обещают принять еще 18. Хватит ли для всей Латвии? Сомневаюсь. Так или иначе, бывшие фельдшеры со "скорой", которые имеют привилегию пенсии по выслуге лет, приглашаются за 160 учебных часов превратиться в амбулаторных помощников врачей…

Вообще же, на пенсию парням еще в целом рано – 60% дипломированных помощников врачей в Латвии моложе 40 лет. Помолодевшему персоналу приемного покоя знаменитого Гайлезерса подивился и я, когда недавно посетил больницу по поводу переломанной кисти руки. Дело было, кстати, как раз накануне Нового Года!

Вторая большая проблема – медсестры: доминирует возрастная группа 50-60 лет. Разумеется, на фоне основной клиентской группы пенсионеров медперсонал вполне себе моложав и бодр, но все же…

Что говорят руководители

Руководитель подкомиссии по общественному здоровью, «зеленая крестьянка» Лига Козловска (сама медик с более чем 40-летним стажем, практика семейного врача с 1993 года в родном городке Балви) передала слово Свенсу Хенкузенсу, заместителю госсекретаря Минздрава (степень магистра управления здоровьем получена в университете Маастрихта, Нидерланды), который заверил: "В министерстве разработана стратегия человеческих ресурсов…"

Пока же у нас так:

по обеспеченности медработниками в Латвии показатель 73 на 10 000 жителей; а в среднем по ЕС – 121,

по количеству практикующих врачей – 3,4, а в странах ОЭСР – 3,7

по медсестрам – 4,2, а в ОЭСР – 9,2.

То есть видим: у нас более чем вдвое меньше этих самых "человеческих ресурсов" именно в относительно низкооплачиваемом сегменте.

Еще одна особенность Латвии: у нас существенно больше врачей в возрасте 55+ – 47%, а в ЕС – 35%. В то же время мы немного превосходим по молодым врачам: у нас – 22,6%, в ЕС – 20,2%.

Хотя пряников сладких как обычно не хватает на всех. И выпускник мединститута, прежде чем начать зарабатывать свои "много тысяч евро" должен терпеливо стать в конец пищевой цепочки.

Суперсестра – новинка года

В 2025 году в Рижском университете Страдиня приступили к подготовке "медсестер повышенной компетенции" по программе профессионального магистра. Целых 32 студента набрали. Этой должности соответствуют "углубленные клинические знания, способность самостоятельно принимать решения, консультировать пациентов…"

При прослушивании презентаций медицинского начальства я невольно обратил внимание, а сколько же в новости роли Брюсселя. Скажем, по тем же самым сестрам действует директива ЕС по признанию квалификации, матрица Европейской федерации ассоциации сестер… Все логично: в Латвии подготовить медика стоит в разы дешевле, чем в ЕС. Следовательно, выучившись в нашей системе, но по стандартам Евросоюза, специалист быстренько попадет туда, где зарплата выше.

Личный опыт

– В Швеции я как медсестра зарабатываю около 3500 тысяч в месяц при 40-часовой рабочей недели. Да, на налоги уходит около 800 евро. Но зато у меня, по сути, бесплатное здравоохранение, все дети получают бесплатную стоматологическую помощь, – рассказывает участница социальной сети Reddit. – В Швеции нужно учиться в колледже/университете три года, чтобы получить степень бакалавра наук в области сестринского дела и иметь возможность подать заявление на получение лицензии медсестры. Я думаю, что нам недоплачивают.

А что медсестры из Латвии? А они выучатся и поедут с удовольствием работать в Швецию, раз местные считают эти зарплаты "недоплатами". В этой связи не логично ли было бы выдавать евросертификат, например, лишь после 3-5 лет работы на родине?