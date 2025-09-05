Baltijas balss logotype
Люблю!
Дата публикации: 05.09.2025
1001sovet
Названа главная ошибка в хранении оливкового масла

Оливковое масло является важным ингредиентом благодаря своей способности подчеркивать вкусы и придавать блюду насыщенности.

Оливковое масло - настоящее кулинарное сокровище, которое используется в бесчисленном количестве блюд. Однако, это не самая дешевая заправка, и многие хотят сохранить его вкус и пользу как можно дольше. Какую простую ошибку, которая делает масло пресным, совершают большинство людей, рассказывает Daily Express.

Какая главная ошибка при хранении оливкового масла?

Старший менеджер по разработке рецептов в компании Hello Fresh Мими Морли, с, предупредила, что многие кулинары до сих пор неправильно используют оливковое масло extra virgin.

Оливковое масло является важным ингредиентом благодаря своей способности подчеркивать вкусы и придавать блюду насыщенности. Оно также богато полезными жирами и антиоксидантами, которые поддерживают здоровье сердца и могут облегчать воспаление.

"Разница между правильным и неправильным использованием оливкового масла extra virgin может быть драматической. Если делать это неправильно, масло теряет аромат, глубину и свежесть, из-за чего пища становится пресной и невкусной", - говорит Мими.

Как сохранить оливковое масло свежим дольше

Даже самое дорогое оливковое масло extra virgin быстро испортится, если его неправильно хранить. Прозрачные бутылки, оставленные в теплых, освещенных кухнях, могут потерять вкус задолго до того, как вы используете все масло.

"Кислород и свет начинают разрушать оливковое масло с момента его выжимания. Как только вы открываете бутылку, деградация ускоряется. Именно поэтому шеф-повара часто переливают масло в меньшие темные бутылки для ежедневного использования, а остальные хранят плотно закрытым в прохладном шкафу", - сообщила эксперт.

Она советует хранить оливковое масло extra virgin в темной стеклянной бутылке в прохладном шкафу, а основной запас держать запечатанным. Убедитесь, что крышка плотно закручена или используйте специальную пробку, чтобы избежать попадания воздуха.

Читайте нас также:
#еда
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

