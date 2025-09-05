Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Обновляем кухню без ремонта: 5 вещей, которые нужно выбросить прямо сейчас 0 452

Люблю!
Дата публикации: 05.09.2025
1001sovet
Обновляем кухню без ремонта: 5 вещей, которые нужно выбросить прямо сейчас

Чтобы ваша кухня выглядела современно, не обязательно делать дорогостоящий ремонт. Иногда достаточно провести ревизию и избавиться от старых и ненужных вещей. РБК-Украина рассказывает о пяти вещах, которые точно стоит исключить из кухонного пространства.

Слишком много ненужных предметов и декора

Сегодня модно украшать кухню различным декором - вазами, статуэтками, коллекциями чашек и постерами. Однако важно не перебарщивать.

Избыток мелких предметов занимает рабочее пространство и создает ощущение беспорядка. Кухня должна оставаться максимально функциональной и удобной для приготовления пищи.

Лучше выбрать пару уникальных деталей, которые действительно добавляют стиля, и хранить их на отдельных полках или в серванте. Это поможет кухне выглядеть опрятно и современно.

Устаревшее освещение

Свет на кухне должен быть не только ярким, но и комфортным для глаз. Устаревшие светильники часто дают очень резкий, "режущий" свет, который утомляет в конце дня.

Современные биодинамические системы освещения позволяют регулировать яркость и тон в зависимости от времени суток и погоды за окном. Такое освещение подстраивается под биоритмы человека и создает уютную атмосферу.

Замена старых ламп и светильников на новые - это недорогой способ освежить кухню и сделать ее более удобной. Советуем обратить внимание именно на такие регулируемые варианты.

Золотые мебельные ручки

Золото в интерьере - это всегда вызов и надо уметь им пользоваться осторожно. Избыток золотых деталей на кухне создает ощущение бессмысленной роскоши и даже пошлости.

Если это не дворцовый интерьер, лучше выбрать более сдержанные варианты. Современные тренды предлагают сочетать золото с минималистичными белыми фасадами - это выглядит стильно, но только при условии правильной реализации.

Если сомневаетесь, выберите ручки из латуни, старой бронзы или меди - это универсальные и элегантные решения. Или вовсе откажитесь от ручек - фасады без них сейчас в тренде и очень практичны.

Пластиковые разделительные доски

Пластиковые доски для нарезки давно потеряли популярность и имеют много недостатков. Они выглядят дешевыми, быстро портятся и могут становиться небезопасными с гигиенической точки зрения.

Лучше заменить их на доски из натурального дерева - дуба, бука, акации, ясеня или бамбука. Эти материалы не впитывают запахи, не боятся воды и бережно относятся к ножам.

Тяжелые шторы

Тяжелые шторы уместны в спальнях, но не на кухне, где они только собирают пыль и затрудняют уборку. Кроме того, такие шторы визуально уменьшают помещение, что особенно неприятно в маленьких кухнях.

Для кухни лучше выбрать легкие шторы, римские или полупрозрачные жалюзи. Они пропускают больше света и выглядят более свежо и аккуратно. Такие шторы проще в уходе и не создают ощущения загроможденности.

Читайте нас также:
#дом
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
1
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Откроется персональная выставка армянской фотохудожницы Наиры Косян о стандартах красоты и принятии себя
Откроется персональная выставка армянской фотохудожницы Наиры Косян о стандартах красоты и принятии себя
Уход за бижутерией: как правильно чистить и хранить украшения
Уход за бижутерией: как правильно чистить и хранить украшения
Тревожные звоночки: если вы замечаете это — отношения стоит прекратить
Тревожные звоночки: если вы замечаете это — отношения стоит прекратить
Секрет молодости 67-летней Мадонны: что такое макробиотическая диета
Секрет молодости 67-летней Мадонны: что такое макробиотическая диета
Опасна ли сушка волос феном? Разбираем плюсы и минусы
Опасна ли сушка волос феном? Разбираем плюсы и минусы 93
«Не отпускает»: почему некоторые расставания «болят» годами, и что это говорит о вас
«Не отпускает»: почему некоторые расставания «болят» годами, и что это говорит о вас 130
Любовь и стиль: Ричард Гир и его супруга покорили Милан
Любовь и стиль: Ричард Гир и его супруга покорили Милан 131
Необычные симптомы сердечной болезни: от усталости до чихания
Необычные симптомы сердечной болезни: от усталости до чихания 141

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Откроется персональная выставка армянской фотохудожницы Наиры Косян о стандартах красоты и принятии себя
Люблю!
Откроется персональная выставка армянской фотохудожницы Наиры Косян о стандартах красоты и принятии себя 2
Уход за бижутерией: как правильно чистить и хранить украшения
Люблю!
Уход за бижутерией: как правильно чистить и хранить украшения 0
Синоптики рассказали, чего ожидать от погоды во вторник
Наша Латвия
Синоптики рассказали, чего ожидать от погоды во вторник 8
скриншот Facebook.com
Политика
«Бедняжка, чего нос опустил!?» Грустного Кариньша на велосипеде высмеяли в соцсетях 89
Возможно, космос не такой, как мы думаем: представлена самая большая симуляция Вселенной
Техно
Возможно, космос не такой, как мы думаем: представлена самая большая симуляция Вселенной 52
Тревожные звоночки: если вы замечаете это — отношения стоит прекратить
Люблю!
Тревожные звоночки: если вы замечаете это — отношения стоит прекратить 59
Откроется персональная выставка армянской фотохудожницы Наиры Косян о стандартах красоты и принятии себя
Люблю!
Откроется персональная выставка армянской фотохудожницы Наиры Косян о стандартах красоты и принятии себя 2
Уход за бижутерией: как правильно чистить и хранить украшения
Люблю!
Уход за бижутерией: как правильно чистить и хранить украшения 0
Синоптики рассказали, чего ожидать от погоды во вторник
Наша Латвия
Синоптики рассказали, чего ожидать от погоды во вторник 8

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео