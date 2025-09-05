Одна классическая пара обуви, которая станет лучшей инвестицией в осенний гардероб

Если бы нам сказали выбрать одну пару обуви на осень, это бы однозначно были бы лоферы. Конечно, с первыми похолоданиями и снегом придется утеплиться, но пока можно смело носить их чуть ли не каждый день.

С приходом осени вопрос ежедневного выбора обуви встает особенно остро. Балетки промокают, грубые ботинки еще не по сезону, а кроссовки подходят далеко не под все наши образы. В этом сезоне модный ответ нашел себя в гардеробе самых стильных женщин планеты. Из глубины шкафов и с полков бутиков они достали универсальную пару, которая незаметно стала главным фаворитом — коричневые лоферы. Об этом пишет woman

Это не просто тренд, это полноценный фешн-сигнал. Белла Хадид, Джулианна Мур, Кэти Холмс и просто иконы стритстайла появились в этой обуви почти одновременно. И, судя по всему, это не случайность, а признак сформировавшегося тренда.

Изначально лоферы ассоциировались со строгим, офисным стилем. Классические черные модели считались беспроигрышным вариантом под костюм или любой другой деловой лук. Но коричневый цвет позволил взглянуть на эту пару совершенно по-новому. Он мягче, глубже и многограннее черного. Он не пытается быть незаметным, а, наоборот, работает как выразительный акцент. И поскольку этот цвет считается главным хитом осени-2025, его оттенок может варьироваться от светлого ореха и рыжей карамели до насыщенного шоколада и темного венге.

И что самое главное — современная версия классики идет гораздо дальше простого возрождения. В тренде сегодня разнообразные текстуры и нестандартные детали. Актуальны замшевые модели с квадратным и круглым массивным мысом, которые добавляют образу солидности и устойчивости — как физической, так и стилевой. Пользуются спросом модели из плетеной кожи, отсылающие к эстетике Bottega Venetta — их сложная фактура мгновенно делает минималистичный наряд предметом модного разбора. А также все еще популярны более расслабленные варианты — лоферы, стилизованные под топсайдеры, с контрастной шнуровкой, как выпускал Miu Miu. Именно такие, казалось бы, незначительные детали делают классику интереснее и свежее.

Сила коричневых лоферов, впрочем, как и черных, кроется в их невероятной универсальности. Это обувь для современной женщины, которая за день может сменить несколько ролей. С утра — в офис с классическими брюками, днем — на прогулку с грубыми джинсами, вечером — на ужин с юбкой-миди. Они не требуют жертв в виде неудобной колодки и всегда выглядят уместно.

А вот главное магическое свойство таких пар — способность преображать самые простые вещи. Базовая футболка и прямые джинсы в сочетании с коричневыми лоферами моментально складываются в продуманный, стильный образ. Они добавляют тому, что могло бы показаться скучным, изысканный акцент и намек на насмотренность.

Носить их можно с чем угодно: с плотными белыми носками для создания настроения, на босу ногу с зауженными брюками или даже с платьем. Коричневый цвет идеально сочетается с другими осенними оттенками: бежевым, горчичным, бордовым, оливковым. Но вы смело можете экспериментировать с яркими красками, ведь помимо коричневого осенью-2025 в тренде насыщенный фиолетовый и его оттенки, а также мандариновый.

Поэтому если вы все еще думаете, какую пару купить на осень, инвестируйте в свой стиль, и это окупится десятками разных образов.