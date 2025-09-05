Осень — не время болеть! Советы для тех, кто хочет быть здоровым

Осень — пора года, когда у многих людей снижается иммунитет, начинается период простудных заболеваний и плохого настроения. Что же делать, чтобы не заболеть? Как сохранить свое здоровье и не поддаться осенней хандре? В этой статье мы познакомим вас с основными советами, как быть здоровым несмотря на холод, дождь, ветер и осеннюю слякоть.

Наш эксперт - Сикор Катажина, инструктор-валеолог

Для многих осень ассоциируется с депрессией, а ведь это состояние является лучшим другом риска развития инфекционных, сердечно-сосудистых, неврологических и других заболеваний. При этом, люди, находящиеся в состоянии депрессии, гораздо быстрее устают на работе, менее работоспособны, радости мы пытаемся с помощью конфет, пирожных и тортиков. Но и тут нас подстерегают опасности: нарушение пищеварения с перегрузкой печени и поджелудочной железы, быстрый набор веса, ухудшение состояния кожи не заставят себя долго ждать. Эти проблемы вновь ухудшат нам настроение.

Для того что бы сохранить здоровье коварной осенью, а так же подготовиться к зиме предлагаем вам простые советы.

Одевайтесь правильно

Необходимо одеваться по погоде! Как это ни странно, но очень часто люди заболевают из-за того, что не правильно одеваются, выходя на улицу. При чем не всегда проблема в том, что человек одет недостаточно тепло. Конечно, если дождлива погода, не ленитесь взять с собой зонт, старайтесь обувать непромокаемую обувь. Но бывает и так, что люди одевают чересчур много одежды, из-за чего потеют, одежда становиться влажной и, в результате какого-то сквозняка или ветра, оказывается на больничной койке с температурой 39.

«Спорт — это здоровье»

Не ленитесь, особенно осенью! Конечно, никто не заставляет Вас бегать под проливным дождем. Старайтесь как можно чаще делать зарядку и совершать непродолжительные умеренные пробежки или прогулки в утреннее или вечернее время. Это не только будет способствовать укреплению иммунитета, но и будет способствовать выделению гормона радости, повысит уровень двигательной активности.

В целом, имеются убедительные фактические данные, свидетельствующие о том, что по сравнению с менее активными мужчинами и женщинами более активные взрослые люди:

имеют более низкие показатели смертности от всех причин, ишемической болезни сердца, высокого кровяного давления, инсульта, диабета 2 типа, метаболического синдрома, рака толстой кишки и молочной железы, а также депрессии;

сталкиваются с меньшим риском перелома шейки бедра и позвонков;

проявляют более высокий уровень сердечно-сосудистого, дыхательного и мышечного здоровья; и с большей вероятностью поддерживают вес и имеют более здоровые массу тела и состав тканей.

Соблюдайте разнообразное и сбалансированное питание. Осень — не время для диет. Особенно для однообразных. Фруктов и овощей и так становится мало, а если отказывать себе в том, что есть, то организм не будет получать в должном количестве необходимых витаминов, минералов, белков, жиров и углеводов. Употребляйте меньше простых углеводов, особенно сахара.. Замените сахар медом, он не только вкусный, но еще и гораздо полезнее чем сахар.

Белок. Введите в рацион продукты, содержащие белок, которые важны для синтеза иммуноглобулина. Больше всего белка содержится в рыбе, яйцах, бобовых культурах, молоке, сыре, крупах, мясе.

Витамин А усиливает защитные силы организма. Он содержится в овощах и фруктах оранжевого и красного цвета (яблоки, апельсины, морковь, помидоры, перец, персики, хурме и пр.). Помимо овощей и фруктов витамином А богаты творог, рыбий жир, сметана, шпинат, зеленый лук и пр.

Витамин В вырабатывает антитела в организме, которые способны бороться с инфекцией. Также витамин В стимулируют иммунную систему после заболеваний. Продукты, содержащие этот витамин — ржаной хлеб, семена подсолнечника, овсянка, пшено и др.

Витамин С. Благодаря ему в организме вырабатывается интерферон, витамин С является мощным антиоксидантом. Благо этот витамин содержится в большом количестве продуктов: цитрусовых, смородине, клюкве, квашеной капусте, хурме и др.

Будьте аккуратны с мясом

Конечно, покупать качественное мясо надо всегда. Но осенью особенно. Наверное каждый человек слышал страшные истории о том, что не совсем честные и порядочные производители мясной продукции кормят живность антибиотиками, чтобы те быстрее росли. Особенно это касается самого дешевого мяса — курицы. И к сожалению, что-то подсказывает, что это правда. По мнению медицинских работников, избыточное попадание антибиотиков в мясе снижает устойчивость организма к инфекционным бактериям и, соответственно, ведет к снижению иммунитета.

Пейте чай, меньше кофе и алкоголя

Пейте не просто чай, а различного рода травяные чаи, которые позволят укрепить иммунитет. Не менее полезным будет чай из шиповника, содержащий такой полезный витамин С. А вот употребление кофе нежелательно, особенно избыточное. Больше 5 чашек кофе в день на 30% замедляет реакцию иммунной системы на внедрение инфекционных бактерий. Если вам так не хватает кофеина, пейте зеленый чай. Он и бодрит также, и полезней. Алкоголь не желателен круглый год, а в холодное время и подавно. Алкоголь блокирует синтез антител и выработку лимфоцитов – клеток крови, уничтожающих чужеродные вещества.

Будьте здоровы, берегите себя и помните — любая профилактика лучше лечения. Не болейте!