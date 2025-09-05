Важно знать каждому: признаки инсульта, которые свидетельствуют о необходимости экстренного обращения за медицинской помощью

Инсульт возникает в результате закупорки сосудов головного мозга или кровоизлияния в него. Это приводит к острому нарушению мозгового кровообращения, которое сопровождается быстрым появлением симптомов со стороны нервной системы.

Инсульт приводит к инвалидности и даже смерти. Он не выбирает ни пол, ни возраст человека. Вместе с тем инсульт не возникает сам по себе, как правило, сосудистая катастрофа становится финалом развития различных патологических процессов.

Подробнее о том, что может стать причиной инсульта, какие его виды бывают? Чем опасна транзиторная ишемическая атака, а также о мерах профилактики инсульта читайте в нашем дайджесте полезных материалов.

Что может привести к инсульту?

Существует множество факторов риска и заболеваний, которые способствуют возникновению инсульта. К ним относятся:

артериальная гипертензия (практически в более чем 90% случаев инсульта у пациентов была диагностирована артериальная гипертензия);

гиперхолестеринемия (высокий уровень холестерина, особенно важны показатели так называемого «плохого холестерина» или липопротеидов низкой плотности);

атеросклероз сосудов головного мозга;

сахарный диабет;

заболевания сердца (фибрилляция предсердий (мерцательная аритмия);

заболевания крови – не так часто, но они также могут провоцировать образование тромбов и развитие инсультов;

вредные привычки (курение и злоупотребление алкоголем);

ожирение;

хронический стресс;

наследственная предрасположенность;

возраст.

Почему эти причины способствуют развитию заболевания и какие последствия могут быть после инсульта? Ответ на вопрос можно найти в этой статье.

Какие виды инсульта бывают?

Существует два механизма возникновения инсульта. В первом случае происходит закупорка артерии, которая питает ткани головного мозга (ишемический инсульт), во-втором – разрыв сосуда с кровоизлиянием (геморрагический инсульт).

В свою очередь ишемический инсульт бывает:

атеротромботический инфаркт мозга (тромбоз, который развивается на месте формирования атеросклеротической бляшки в сосуде). Результат – нарушение или прекращение тока крови.

эмболический инсульт (может быть результатом закупорки (эмболии) сосуда фрагментами распавшейся атеросклеротической бляшки).

лакунарный инсульт (образуется в результате закупорки артерий малого калибра).

Причиной же геморрагического инсульта нередко становится не диагностированная и (или) нелеченая артериальная гипертензия с высокими уровнями артериального давления. Кроме того, к этому виду могут привести врожденные аномалии строения сосудов, например, аневризмы.

Как понять что у тебя прединсультное состояние?

Инсульт возникает внезапно. Вместе с тем, часто у пациентов бывают так называемые предвестники.

При транзиторной ишемической атаке (микроинсульт, прединсульт) остро развившиеся симптомы инсульта сохраняются не более 24 часов от начала заболевания. Это:

слабость, неловкость в конечности;

появление онемения в различных участках лица, конечностей;

нарушение речи, зрения;

головокружение, нарушение равновесия.

Что делать при микроинсульте?

Если подобные симптомы прошли в течение суток - это транзиторная ишемическая атака (ТИА). Вместе с тем, она часто является предвестником инсульта головного мозга! Оставлять подобное состояние без внимания нельзя! Если вовремя среагировать, обратиться за медицинской помощью и провести все необходимые диагностические и лечебные мероприятия, инсульта в таких случаях можно избежать!

Признаки инсульта, которые свидетельствуют о необходимости экстренного обращения за медицинской помощью:

остро возникшая сильная головная боль, особенно если она сопровождается тошнотой и рвотой. Часто пациенты говорят, что «боль нестерпима», не снимается приемом обезболивающих препаратов. Подобное состояние может развиться на фоне, казалось бы, полного благополучия;

слабость в руке и (или) ноге. В большинстве случаев слабость развивается с одной стороны (справа или слева). Характерно также онемение, нарушение чувствительности в области лица, руки или ноги, также чаще с одной стороны;

затруднение при произнесении слов или затруднение понимания обращенной речи;

может наблюдаться асимметрия лица;

насторожиться следует и в случае внезапного появления головокружения, нарушения равновесия и координации движений, которые затрудняют передвижение;

возможно выпадение поля зрения, резкое снижение зрения на один глаз;

развитие судорог, особенно если человек не страдал эпилепсией или судорожным синдромом;

при поражении зоны дыхательного центра могут развиваться нарушения дыхания.



В зависимости от зоны поражения головного мозга, может присутствовать один из вышеперечисленных симптомов или их сочетание.

При малейшем подозрении на ТИА необходимо без промедления вызывать скорую помощь. До прибытия врачей постарайтесь облегчить состояние больного: переверните его на бок, обеспечьте приток свежего воздуха и покой.

Что такое терапевтическое окно при инсульте?

Существует такое понятие, как “терапевтическое окно”, его еще называют «золотым часом».

Это период времени с момента развития инсульта, когда изменения, произошедшие в головном мозге, еще обратимы, и, восстановив кровоток, можно улучшить состояние пациента. Поэтому исключительно важно, чтобы человеку с инсультом как можно быстрее была оказана медицинская помощь.

К сожалению, своевременно приезжают в больницу только 30% пациентов. Остальные – позже, а 40% – вообще через сутки, говорят специалисты. Кстати, от времени обращения зависит не только дальнейший прогноз, но и эффективность последующей реабилитации.

Как определить, что это инсульт?

Тест на инсульт

Самый простой способ – использовать FAST-тест (Лицо-Рука-Речь).

Попросите человека улыбнуться. При инсульте, как правило, происходит заметная асимметрия лица (угол рта с одной стороны как будто провисает).

Попросите поднять каждую конечность отдельно или вместе. Человек либо не сможет этого сделать, либо конечность будет опускаться.

Спросите что-нибудь. Если речь неразборчива или нелогична, это считается сигналом тревоги. Даже наличие одного из этих симптомов является серьезным поводом вызвать скорую медицинскую помощь. Имеет значение и время их появления. Чем раньше обратиться за медицинской помощью и начать лечение, тем лучше прогноз.

Как предупредить инсульт?

Что нужно делать для того, чтобы предупредить инсульт: