Без напряжения: эффективные упражнения для расслабления шеи

Люблю!
Дата публикации: 06.09.2025
womanhit
Без напряжения: эффективные упражнения для расслабления шеи

Основная проблема в шее — это напряжение мышц, которое возникает при стрессе или долгой неестественной позе, например, при работе за компьютером или в телефоне. Напряжение приводит к ухудшению кровотока и сдавливанию шейных позвонков, что сильно затрудняет работу мозга. А в нашем организме всем управляет именно мозг. Что делать? Вы удивитесь — натянуть мышцы! Это увеличит кровоток минимум в 4 раза! Как это сделать, нам рассказал лицензированный тренер Тимур Закиев.

Важно! Все упражнения выполняются в медленном темпе с максимальным натяжением мышц, доступным вам именно в этот момент.

1. Самое простое и легкое упражнение, которое можно делать в любом состоянии

Сидя, стоя или лежа, спина прямая, руки вдоль туловища, глаза смотрят на горизонт.

Образ — поднимаем головой стопку книг или крышку люка.

Действие — обе руки сильно тянем вниз, представьте, что у вас в каждой по увесистой гантеле или гире. А макушку сильно вытягиваем вверх, сохраняя ровное положение головы (без наклонов). Подбородок при этом втягиваем к шейным позвонкам, уменьшая шейный лордоз.

2. Упражнение «Шкаф» — усложненный и более эффективный вариант

Упражнение усилит кровоток всего тела. Выполняется стоя из базовой стойки у стены. Пятки к стене или боковой стенке шкафа. Таз подворачиваем вперед и вверх так, чтобы поясница прижалась к стене. Руки вдоль тела, голова прямо, глаза смотрят на горизонт.

Действие — ноги проталкиваем сквозь пол, руки тянем вниз, а туловище вверх. Макушку тянем вверх и подбородок прижимаем к шее, представляя, что он тянется к стене или шкафу, убирая шейный лордоз. За счет стены или стенки шкафа получаем более концентрированное усилие.

Можно делать это упражнение сидя у стены или боковой стенки. Вытягиваем туловище и макушку вдоль стенки вверх, также прижимая подбородок.

3. Упражнение «Парад»

Из положения сидя или стоя. Голова прямо, глаза по горизонту.

Образ — наблюдаем за фигурой, передвигающейся по уровню горизонта.

Действие — сильно тянем макушку вверх и прижимаем подбородок к шейным позвонкам, убирая шейный лордоз. При этом поворачиваем голову влево и вправо, сохраняя ровное положение головы.

4. Упражнение «Кошка»

Из положения сидя или стоя. Во время всего упражнения тянем макушку вверх.

Образ — кошка вылизывает себе грудь.

Действие — наклоняем голову, чтобы подбородок коснулся груди. Дальше лицом тянемся вперед, совершая круговое движение вперед и вверх. Как только глаза увидят горизонт, возвращаем по прямой голову в исходное положение.

5. Упражнение «Козлик»

Из положения сидя или стоя. Во время всего упражнения тянем макушку вверх.

Образ — козлик бородой чешет себе грудь.

Действие — тянемся лицом вперед, как-будто хотим достать ягодку над забором. Лицом совершаем круговое движение вперед и вниз. Как только коснулись подбородком грудины, ведем по ней подбородком, представляя, что катим карандаш вверх до возврата головы в исходное положение.

При сильном натяжении мышц достаточно всего двух максимально медленных повторов каждого упражнения, чтобы максимально улучшить состояние кровотока и мышц.

#здоровье
Оставить комментарий

