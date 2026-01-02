На государственные квартиры в свое время стояли в длинных очередях – квартир не хватало, некоторые предприятия строили свой ведомственный фонд, в 1960-х годах появились кооперативы, которые брали ссуды на строительство жилья и затем жильцы за них 25 лет расплачивались.

Договоры на государственное/муниципальное жилье были бессрочными.

И вот в Риге разработан порядок оплаты аренды муниципальных квартир. Он предусматривает, что уже с мая 2026 года самоуправление начнет взимать плату за аренду квартир, принадлежащих городу.

Как сообщается, плата за аренду муниципальной квартиры, в зависимости от кадастровой стоимости и площади квартиры, может составить от 15 до 85 евро в месяц. Никакими повышениями зарплат и пенсий подобный "налог" не покроешь.

На первоначальном этапе часть квартиросъёмщиков проверялась на наличие статуса малообеспеченного, чтобы освободить их от квартплаты, то при продлении договоров найма жилья эта информация повторно не уточнялась.

В отличие от других самоуправлений, Рига не лишала лиц, утративших статус малоимущего, предоставленного муниципального жилья. С мая 2026 года за использование квартир, находящихся в собственности самоуправления, будет взиматься арендная плата в размере 2,5% от универсальной кадастровой стоимости имущества в год.

На данный момент в собственности Риги находится 6300 квартир, которые сдаются в аренду в рамках оказания помощи, и еще 3500 квартир, арендаторы которых исторически имели возможность приобрести их в свою собственность.

Для малообеспеченных лиц, снимающих квартиру у самоуправления в качестве оказания помощи, планирует установить скидку в размере 30% на размер, для семей с детьми и инвалидам – 50% от размера квартплаты.

Сборы арендной платы планируется направить на содержание жилого фонда самоуправления, включая оплату ремонтных работ в квартирной собственности самоуправлений, а также на поддержку доступности жилья для семей с детьми. Пока непонятно о каких суммах идёт речь.

Так же в мыслях думы жилые помещения, которые были сданы в аренду до начала приватизации жилых домов — до 25 июля 1995 года. Планируется заключать договоры аренды на 5 лет с теми жильцами, которые могли приватизировать квартиру, но не сделали этого. За это время люди должны будут или приватизировать жилье, или съехать в частное съемное жилье, либо купить себе другую квартиру.

Заключенный ранее пожизненный договор теряет силу. Подобного не происходило даже в Восточной Германии, там государственные арендные квартиры не передавались на приватизацию, и жильцы как были арендаторами, так и остались.

Жилые помещения, которые арендаторы не приватизируют до окончания срока действия договора аренды, муниципалитет сможет использовать для выполнения функций самоуправления, оказывая жителям помощь в решении жилищных вопросов.

Окончательное решение должно принять пленарное заседание Рижской думы.