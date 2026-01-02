Ранее считалось, что основным и практически единственным фактором, способствующим развитию деменции, является генетическая предрасположенность. Однако новые исследования выявили множество причин, увеличивающих риск заболевания, причем в более молодом возрасте.

Долгое время в научных кругах считалось, что деменция — это генетическое заболевание, и ее развитие обычно начинается с 65 лет.

Тем не менее, в последние годы наблюдается рост случаев возникновения этой болезни у людей более молодого возраста. Это побудило ученых исследовать новые факторы, способствующие повышению риска деменции у людей, находящихся в активной фазе жизни.

Международная команда исследователей из университета Эксетера (Великобритания) и Маастрихтского университета (Нидерланды) провела обширное аналитическое исследование, в ходе которого были выявлены различные причины. Ученые проанализировали данные о 350 тысячах человек, собранные из Британского биобанка, крупнейшего хранилища биологических образцов.

Авторы исследования изучили информацию о психическом и физическом здоровье участников, а также их образе жизни и условиях существования. Затем они оценили все возможные факторы, которые могли бы способствовать повышению риска развития деменции, независимо от генетической предрасположенности.

Выяснилось, что развитие деменции в молодом возрасте в значительной мере зависит от социально-экономического положения, вредных привычек, социальной изоляции, нехватки витамина D, депрессии, инсульта, проблем со слухом и сердечно-сосудистых заболеваний.

Если к этим сопутствующим факторам добавить генетическую предрасположенность, риск заболевания возрастает многократно. Это касается людей, значительно моложе 65 лет, которые полны энергии, ведут активную жизнь, строят семью и карьеру. О ходе исследования его авторы рассказали в статье, опубликованной в журнале JAMA Neurology.