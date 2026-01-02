Baltijas balss logotype
Прогноз на пятницу: неужели все растает? 0 2029

Наша Латвия
Дата публикации: 02.01.2026
LETA
Изображение к статье: Прогноз на пятницу: неужели все растает?

С приходом более теплого воздуха в пятницу температура повысится, и снег постепенно перейдет в мокрый снег и дождь, местами будет наблюдаться оттепель, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

День начнется с облачной погоды, местами ожидаются осадки. Снежный покров в некоторых местах, в основном на востоке, может увеличиться на несколько сантиметров.

Будет дуть слабый до умеренного южный, юго-восточный ветер, который на побережье будет порывистым.

Максимальная температура воздуха будет в пределах от -2 до +4 градусов.

В Риге облака будут приносить осадки, а температура воздуха повысится до +1...+2 градусов, поэтому погода будет влажной. Ветер будет слабый до умеренного юго-восточный, южный.

#Рига #погода #ветер #снег #прогноз #дождь #температура
Видео