Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Выгодно ли быть ученым в Латвии: как построить академическую карьеру 10 1857

Наша Латвия
Дата публикации: 02.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Выгодно ли быть ученым в Латвии: как построить академическую карьеру
ФОТО: LETA

Совсем недавно мы переживали за детей и внуков, которым предстоит вместо 10 школьных лет корпеть над учебниками целых 12. Но зато после поступления в вуз до желанного бакалаврского диплома - всего 3 года вместо наших 5. Вопрос в том, а что же дальше?

Где можно заработать

Обязательного распределения, как во времена плановой экономики, в Латвии нет. Но зато имеется обширная и вполне самообеспечивающая себя, любимую, среда.

Сферы академической работы - научная деятельность, в том числе проведение научных исследований и творческая деятельность, включающая инновации, выполнение работы по художественному творчеству, обучение и просвещение общества (пожизненное образование), организационная работа, например, опыт участия или руководства в редколлегиях, экспертных группах, советах, оценке проектов и т.п., а также "третья миссия", например, разработка учебных программ в сотрудничестве с научными институтами, представителями отраслей культуры и народного хозяйства.

Но министр финансов Арвилс Ашераденс («Новое Единство») в ноябре распорядился в правительстве по поводу порядка введения новой академической карьеры в Латвии. Возможности открываются - захватывающие.

Держись за свою тенуру

Академический персонал в Латвии, соответствии с действующим в 2025 году нормативным регулированием, - это работники, избранные на академические должности: профессора, ассоциированные профессора, ведущие исследователи, доценты, исследователи, лекторы, ассистенты и научные ассистенты — в соответствии с Законом о высших учебных заведениях, Законом о профессиональном образовании и Законом о научной деятельности.

До недавнего времени только Латвия и Словакия были странами-членами ЕС, где работа в академической среде ограничивалась по времени. Теперь у нас перемены: профессионалы, решившие связать себя с учреждениями Министерства образования и науки, отныне смогут рассчитывать на тенуру. МОН зазывает к себе на работу, стимулируя данной "системой предсказуемой академической карьеры".

Новый порядок информирует о вакантных базовых местах академических должностей и предоставляет научным институтам возможность привлекать лучший академический персонал: "Сверхцелью является повышение качества высшего образования, научной деятельности и художественного творчества, содействие передовому качеству и укрепление академической свободы".

Система тенуры обычно охватывает 2-4-й этапы индивидуальной академической карьеры и предусматривает занятость академического персонала на основных академических должностях со статусом тенурного хода. Через 3-4 года положена проверка. Однако и не пройти ее не станет катастрофой: "В случае отрицательной итоговой оценки работы, - обещает МОН, - научный орган в качестве обоснованного исключения может предусмотреть возможность предложить еще дополнительный срок тенурного хода, не превышающий двух лет".

Таким образом, все преподавательские и научные кадры получают своего рода табель о рангах.

Увы и ах, если вы подумали про креатив и ноухау - ничто не ново под луной: в царской России все преподаватели университетов были гражданскими чиновниками соответственных классов. К примеру, с 1884 года ординарный профессор был приравнен к статскому советнику, с данной позиции можно было претендовать на пост вице-губернатора, и обещать, что к вам будут обращаться "ваше высокородие".

Факторы лояльности

Разумеется, тенура – это также и про лояльность, ведь перспектива пожизненного контракта, который будет идти только вверх, не предусматривает идеологических колебаний.

В этой связи, конечно, ясно, что наши вузы давно избавились от разночтений по этнолингвистическим вопросам, но вот что касается отношения к Стамбульской конвенции, или же относительно арабо-израильского конфликта - пока тут люфт есть.

Денег на все (как всегда) не хватает

"Основные направления науки, развития технологий и инноваций" Латвии рассчитаны на срок до 2027 года. При этом денег в государстве нашли не так чтобы много: пару лет назад сумели дополнительно отыскать всего 3 миллиона евро.

Но даже и для освоения весьма скромных научных средств понабежало много фигурантов - все наши государственные вузы, Институт электроники и компьютерных наук, Латвийская ассоциация молодых ученых и даже единственное в своем роде частное предприятие SIA Fontes Vadības konsultācijas. В качестве обязательных рекомендаций учли советы Всемирного Банка.

Да, наука у нас явно не в финансовых приоритетах – всего 33% от среднего уровня по ЕС. Для сравнения: военный бюджет Латвии на 2026 год составит 4,91% от внутреннего валового продукта (ВВП) или 2 157 907 137 евро. Тут мы одни из первых в НАТО.

Но не было бы счастья да несчастье помогло. Часть средств на оборону, вероятнее всего, распихают по ведомствам, которые станут осуществлять контракты военно-промышленного комплекса – концептуально у нас не менее 30% всех заказов на Национальные вооруженные силы должны покрываться латвийскими производителями. И если наши неспособны по объективным причинам произвести зенитные ракеты, то укрытия для них, а равно казармы для личного состава будут проектировать и строить за счет местных компаний.

Наука на шпильках

Положительным аспектом в ЛР является то, что в образовательной сфере начисто сломаны все половые стереотипы. Данные государственной информационной системы образования о выборном академическом персонале в органах высшего образования выявили, что доля женщин - 54,8%. В этом смысле Латвия лидирует в ЕС уже 10 лет!

Однако, при высоком удельном весе женщины по-прежнему находятся на относительно невысоких академических должностях. Например, 65,6% работающих на должности лектора составляют женщины, в то время как на высших академических должностях доля женщин ниже, чем мужчин: женщины занимают 44,4% постов профессора и 46,3% - ведущего исследователя.

Но высшего уровня "долгосрочного международного исследователя", наши девушки и молодые люди смогут достичь уже через 10-15 лет после докторантуры, то есть к 35-40 годам. Так что есть все стимулы расти над собой и вести себя хорошо.

Читайте нас также:
#образование #наука #Латвия #финансирование
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
2
2
2
0
0
0

Оставить комментарий

(10)
  • NB
    Nose Bose
    2-го января

    назовите самого цитируемого Phd в Латвии, ну хоть одного с цитируемостью >100? Спасибо. Это все, что надо было знать, а науке тут :)

    5
    2
  • KS
    Kit Student
    2-го января

    3 года?! Вы где такие сказки нашли? 5! Только 5 лет! На инженер строителя гражданского строения - 4.5 года учиться, на инженер строителя дорог и мостов - 5 лет, на геодезиста - 4.5 года, на врача - 6 лет (и это без резидентуры), на экономиста даже 4 года! Где 3?! 3 года - это не бакалавр, это уровень, который можно получить в техникуме, половина бакалавра (1ый уровень бакалавра). Полный бакалавр (2ой уровень бакалавра) ТОЛЬКО 5 лет обучения. По-моему, это ярко поквзывает "достоверность" информации, выкладываемой этим СМИ. А журналист... ну, молодец, написал ерунду, я бы за такое вообще увольняла, раз человек даже не может проверить достоверность фактов.

    16
    2
  • З
    Злой
    2-го января

    По поводу мозгов, я всё своё высшее образование направлю чтобы насолить латвии по полной

    12
    5
  • З
    Злой
    2-го января

    Как меня достала уже эта подмена слов в телефоне- увидели облаву....

    14
    4
  • З
    Злой
    Злой
    2-го января

    Все остальные слова без правильных окончаний тоже поставил телефон, к сожалению, я не проверил отсылаемый текст.

    5
    4
  • З
    Злой
    2-го января

    Если вы выпили и сели за руль, это плохо, но если вы хоть немного соображает что-то, то увидев впереди облака, об этом показывают дата, маяки, пробка без причины, то просто останавливаетесь, выходите из машины, машину бросаете, уходите,за такие действия вам максимум положен штраф 40 евро за парковку, ну может увезти машину на эвакуаторе, на следующий день заберёте, ну заплатите ещё символическую сумму, но зато спасёт свои права, машину и деньги.

    7
    3
  • З
    Злой
    Злой
    2-го января

    Таким образом вы натягиваете и латвию и государство на букву У.

    7
    2
  • Д
    Дед
    2-го января

    В Латвии выгодно быть только чиновником.

    30
    2
  • З
    Злой
    Дед
    2-го января

    Или поддерживать режим на букву ф.

    10
    2
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    2-го января

    вести себя хорошо -- Это оно конечно, ну кому хочется, после хуторской безнадёги оказаться в должности дворника со своими 4 классами образования?

    Так что только - ТЕНУРА!

    15
    1
Читать все комментарии

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: В субботу снег растает?
Изображение к статье: «Мы выслеживали запускателей салюта по Москве!» Жители Риги бдительно встретили Новый год
Изображение к статье: Латвию еще больше завалит снегом - синоптики предупредили жителей

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Трамп объявил о захвате президента Венесуэлы Мадуро в ходе операции США
В мире
Изображение к статье: Прокуратура требует двух лет тюрьмы для лжесотрудника налоговой
ЧП и криминал
Изображение к статье: Чем опасен избыток кофеина: обезвоживание, стресс и раннее старение
Люблю!
Изображение к статье: Действующая коалиция, скорее всего, продолжит работу до выборов в Сейм - Розенвалдс
Политика
Изображение к статье: Холод — не повод: как не набрать лишний вес зимой, если вам 45+
Люблю!
Изображение к статье: Почему мудрые и зрелые люди перестают праздновать дни рождения
Люблю!
Изображение к статье: Трамп объявил о захвате президента Венесуэлы Мадуро в ходе операции США
В мире
Изображение к статье: Прокуратура требует двух лет тюрьмы для лжесотрудника налоговой
ЧП и криминал
Изображение к статье: Чем опасен избыток кофеина: обезвоживание, стресс и раннее старение
Люблю!

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео