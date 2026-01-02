Совсем недавно мы переживали за детей и внуков, которым предстоит вместо 10 школьных лет корпеть над учебниками целых 12. Но зато после поступления в вуз до желанного бакалаврского диплома - всего 3 года вместо наших 5. Вопрос в том, а что же дальше?

Где можно заработать

Обязательного распределения, как во времена плановой экономики, в Латвии нет. Но зато имеется обширная и вполне самообеспечивающая себя, любимую, среда.

Сферы академической работы - научная деятельность, в том числе проведение научных исследований и творческая деятельность, включающая инновации, выполнение работы по художественному творчеству, обучение и просвещение общества (пожизненное образование), организационная работа, например, опыт участия или руководства в редколлегиях, экспертных группах, советах, оценке проектов и т.п., а также "третья миссия", например, разработка учебных программ в сотрудничестве с научными институтами, представителями отраслей культуры и народного хозяйства.

Но министр финансов Арвилс Ашераденс («Новое Единство») в ноябре распорядился в правительстве по поводу порядка введения новой академической карьеры в Латвии. Возможности открываются - захватывающие.

Держись за свою тенуру

Академический персонал в Латвии, соответствии с действующим в 2025 году нормативным регулированием, - это работники, избранные на академические должности: профессора, ассоциированные профессора, ведущие исследователи, доценты, исследователи, лекторы, ассистенты и научные ассистенты — в соответствии с Законом о высших учебных заведениях, Законом о профессиональном образовании и Законом о научной деятельности.

До недавнего времени только Латвия и Словакия были странами-членами ЕС, где работа в академической среде ограничивалась по времени. Теперь у нас перемены: профессионалы, решившие связать себя с учреждениями Министерства образования и науки, отныне смогут рассчитывать на тенуру. МОН зазывает к себе на работу, стимулируя данной "системой предсказуемой академической карьеры".

Новый порядок информирует о вакантных базовых местах академических должностей и предоставляет научным институтам возможность привлекать лучший академический персонал: "Сверхцелью является повышение качества высшего образования, научной деятельности и художественного творчества, содействие передовому качеству и укрепление академической свободы".

Система тенуры обычно охватывает 2-4-й этапы индивидуальной академической карьеры и предусматривает занятость академического персонала на основных академических должностях со статусом тенурного хода. Через 3-4 года положена проверка. Однако и не пройти ее не станет катастрофой: "В случае отрицательной итоговой оценки работы, - обещает МОН, - научный орган в качестве обоснованного исключения может предусмотреть возможность предложить еще дополнительный срок тенурного хода, не превышающий двух лет".

Таким образом, все преподавательские и научные кадры получают своего рода табель о рангах.

Увы и ах, если вы подумали про креатив и ноухау - ничто не ново под луной: в царской России все преподаватели университетов были гражданскими чиновниками соответственных классов. К примеру, с 1884 года ординарный профессор был приравнен к статскому советнику, с данной позиции можно было претендовать на пост вице-губернатора, и обещать, что к вам будут обращаться "ваше высокородие".

Факторы лояльности

Разумеется, тенура – это также и про лояльность, ведь перспектива пожизненного контракта, который будет идти только вверх, не предусматривает идеологических колебаний.

В этой связи, конечно, ясно, что наши вузы давно избавились от разночтений по этнолингвистическим вопросам, но вот что касается отношения к Стамбульской конвенции, или же относительно арабо-израильского конфликта - пока тут люфт есть.

Денег на все (как всегда) не хватает

"Основные направления науки, развития технологий и инноваций" Латвии рассчитаны на срок до 2027 года. При этом денег в государстве нашли не так чтобы много: пару лет назад сумели дополнительно отыскать всего 3 миллиона евро.

Но даже и для освоения весьма скромных научных средств понабежало много фигурантов - все наши государственные вузы, Институт электроники и компьютерных наук, Латвийская ассоциация молодых ученых и даже единственное в своем роде частное предприятие SIA Fontes Vadības konsultācijas. В качестве обязательных рекомендаций учли советы Всемирного Банка.

Да, наука у нас явно не в финансовых приоритетах – всего 33% от среднего уровня по ЕС. Для сравнения: военный бюджет Латвии на 2026 год составит 4,91% от внутреннего валового продукта (ВВП) или 2 157 907 137 евро. Тут мы одни из первых в НАТО.

Но не было бы счастья да несчастье помогло. Часть средств на оборону, вероятнее всего, распихают по ведомствам, которые станут осуществлять контракты военно-промышленного комплекса – концептуально у нас не менее 30% всех заказов на Национальные вооруженные силы должны покрываться латвийскими производителями. И если наши неспособны по объективным причинам произвести зенитные ракеты, то укрытия для них, а равно казармы для личного состава будут проектировать и строить за счет местных компаний.

Наука на шпильках

Положительным аспектом в ЛР является то, что в образовательной сфере начисто сломаны все половые стереотипы. Данные государственной информационной системы образования о выборном академическом персонале в органах высшего образования выявили, что доля женщин - 54,8%. В этом смысле Латвия лидирует в ЕС уже 10 лет!

Однако, при высоком удельном весе женщины по-прежнему находятся на относительно невысоких академических должностях. Например, 65,6% работающих на должности лектора составляют женщины, в то время как на высших академических должностях доля женщин ниже, чем мужчин: женщины занимают 44,4% постов профессора и 46,3% - ведущего исследователя.

Но высшего уровня "долгосрочного международного исследователя", наши девушки и молодые люди смогут достичь уже через 10-15 лет после докторантуры, то есть к 35-40 годам. Так что есть все стимулы расти над собой и вести себя хорошо.