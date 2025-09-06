Baltijas balss logotype
Доказано: риск инфаркта и инсульта в разы возрастает в первую неделю после этой инфекции

Люблю!
Дата публикации: 06.09.2025
Doctorpiter
Доказано: риск инфаркта и инсульта в разы возрастает в первую неделю после этой инфекции

Вы удивитесь, но на этот раз речь идет не про коронавирус. Исследования показали, что к сердечно-сосудистым катастрофам могут привести инфекции мочевыводящих путей.

Доказано, что респираторные инфекции, такие как грипп и пневмония, в разы увеличивают вероятность инфаркта или инсульта. А пандемия коронавируса показала, что ковид также может спровоцировать сосудистую и сердечную катастрофу. Более того, согласно исследованию 2021 года, каждый четвертый пациент, перенесший коронавирус и последующий инсульт, ранее не имел проблем с сосудами.

«При инфекции реакция иммунной системы способна повлиять на систему кровообращения. Эти изменения нередко приводят к повышенному риску инфаркта и инсульта», — объясняет доктор Гарри Ахмед, преподаватель эпидемиологии в Медицинской школе Кардиффского университета в Уэльсе.

Однако осложнения на сердце и сосуды дают не только «верхние», но и «нижние» инфекции. Три года назад доктор Ахмед и его коллеги начали исследование, в котором хотели выяснить, есть ли связь между диагностированными инфекциями мочевыводящих путей (ИМП) и повышенным риском сердечно-сосудистых катастроф.

«Такие инфекции очень распространены, но их трудно диагностировать, особенно у пожилых людей, и они могут привести к серьезным последствиям», — предупреждает врач.

Ученые изучили данные более 6 тысяч человек от 30 лет и старше. Более половины из них перенесли инсульт, остальные впервые столкнулись с инфарктом. При этом у всех участников исследования в анамнезе были ИМП.

На днях ученые озвучили результаты исследования. Оказалось, что ИМП действительно повышают риск инфаркта и инсульта, особенно в первые 7 дней после постановки диагноза. Однако опасность сохраняется и в последующие недели. Как показало исследование, риск сердечного приступа и инсульта вновь возрастает с 15 до 28 дней и с 29 до 90 дней после инфицирования.

Авторы также приходят к выводу, что инфекции, вызванные бактерией Escherichia coli (кишечная палочка), влекут за собой меньший риск инфаркта миокарда по сравнению с другими бактериями, но создают более высокий риск инсульта.

В более раннем исследовании эксперты Университета Миннесоты выяснили, что пневмония и ИМП повышают вероятность сердечно-сосудистых катастроф в первые три месяца после постановки диагноза.

«В первые 14 дней после госпитализации с инфекцией вероятность инфаркта увеличивается в 13 раз, а риск инсульта — в 6 раз», — говорят исследователи.

«Причина в воспалении, которое развивается при острой инфекции. Воспаление приводит к образованию бляшек в сосудах, повышает риск их разрыва и закупорки. Кроме того, инфекция активирует тромбоциты, делает их более липкими, что также увеличивает вероятность закупорки сосудов», — комментирует врач Камакши Лакшминараян.

#здоровье
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
