Чем заменить капусту при приготовлении голубцов: 10 вкусных вариантов 0 472

Люблю!
Дата публикации: 07.09.2025
Hochu
Чем заменить капусту при приготовлении голубцов: 10 вкусных вариантов
ФОТО: Freepik

Приготовление блюд может стать проще, если обладать определенными лайфхаками. Делимся крутой идеей, которая поможет вам приготовить голубцы без капусты.

На портале kokl.ua поделились список продуктов, которые могут заменить основной ингредиент голубцов. Они выручат, если капуста вдруг закончилась или вы просто хотите внести какое-то разнообразие в традиционное блюдо.

Почему стоит заменить капусту в голубцах?

Привычное с детства и для многих любимое блюдо может сыграть новыми красками. Современная кулинария считает эксперименты с традиционными вкусами отличным способом обретать новые текстуры, вкусы и ароматы.

А еще во многих случаях это сможет упростить приготовление. Часть продуктов-заменителей, о которых мы поговорим, не требуют длительного бланширования, как капуста, которая может сэкономить массу времени.

Чем заменить капусту в голубцах?

Виноградные листья – так готовят азербайджанскую долму. Для использования бланшируйте в кипятке 1–2 минуты.

Пекинская капуста — имеет нежные и мягкие листья, не требующие длительной обработки. Заверните голубцы в верхнюю часть листиков, а нижнюю оставьте для салатов.

Савойская капуста – мягкая, менее плотная, чем белокочанная. Разделите ее на листики и бланшируйте.

Мангольд, или листья свеклы – подойдет как ботва из обычной свеклы, так и листовая свекла. Просто удалите из листьев жесткие стебли и заверните начинку, чтобы получить яркий цвет и насыщенный вкус.

Листья хрена – пикантный акцент в блюде. Замочите его в теплой воде на 10 минут, это снизит горечь.

Листья смородины имеют легкий ягодный аромат. Бланшируйте листики, чтобы в них было удобно заворачивать начинку.

Листья малины – еще одна доступная альтернатива. Голубцы будут иметь фруктовый вкус и аромат.

Крапива — ошпарьте ее кипятком 1–2 минуты, это примет жгучость. Крапива имеет травяной вкус с легкой горчинкой.

Кабачки – для использования их нарезают тоненькими полосками, а начинку заворачивают, как рулетик. Голубцы с кабачками идеально подходят для запекания, ведь очень нежные и сочные.

Листья шпината — можно быстро бланшировать или использовать сырым. Прекрасный вариант для диетического питания.

