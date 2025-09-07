Baltijas balss logotype
Люблю!
Дата публикации: 07.09.2025
womanhit
Главный герой осени: как носить модные джинсы в этом сезоне

Осень 2025 радует разнообразием джинсовых фасонов — от классики до смелых решений, которые можно легко адаптировать в повседневный гардероб. Джинсы остаются универсальной базой, но именно сейчас эксперты по моде советуют не ограничиваться привычными моделями, а пробовать новые силуэты и неожиданные сочетания. Главное — помнить, что джинсы этой осенью играют главную роль в образе и задают настроение вашему дню. Стилист Маша Ведерникова рассказала, на что обратить пристальное внимание.

Широкие и прямые джинсы

Они по-прежнему на пике моды и идеально вписываются в осенние образы. Сочетайте их с крупными свитерами, объемными пальто или укороченными куртками. «Широкий крой добавляет расслабленности, а при правильном подборе обуви (например, кроссовок или ботильонов) образ выглядит современно и собранно. Такие джинсы хорошо подходят для многослойности, которая особенно актуальна в прохладное время года», — утверждает эксперт.

img.jpeg

Джинсы с низкой посадкой

Тренд нулевых снова с нами, но в более спокойном и носибельном варианте. Низкая талия хорошо смотрится с укороченными топами, жакетами и длинными кардиганами. Чтобы образ не выглядел слишком дерзко, выбирайте прямые или слегка расклешенные модели. А для тепла добавьте ремень и объемный шарф — получится актуальный контраст легкости и уюта.

Джинсы в стиле карго

Практичность и мода в одном флаконе: накладные карманы и свободный крой делают эти джинсы фаворитом осени. «Они отлично смотрятся с бомберами, тренчами и грубыми ботинками. Такой стиль поддерживает тренд на утилитарность и комфорт. Карго-джинсы легко превратить и в женственный образ, если добавить каблуки и структурированный жакет», — советует стилист.

kargo.jpg

Классические синие джинсы

Иногда самое модное решение — это простая база. Чистый синий деним без потертостей или рваных деталей в этом сезоне выглядит свежо и элегантно. Сочетайте такие джинсы с белой рубашкой и пальто или с объемным свитером — и образ будет выглядеть стильно, без излишних усилий. Это идеальный вариант для работы, учебы или повседневных дел.

Джинсы с необычными деталями

Этой осенью дизайнеры добавляют в классику «изюминку»: разрезы у щиколоток, вышивку, контрастные швы и асимметричный сложный крой. Такие модели позволяют выделиться и подчеркнуть индивидуальность. Носить их лучше с простой верхней частью — однотонным свитером или футболкой, чтобы акцент остался на джинсах. А вот обувь можно выбрать смело: яркие кроссовки или блестящие лодочки только усилят эффект.

Neobychnye-shtany.jpg

